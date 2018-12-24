日本交換生訪六甲國中 教師生摺紙鶴

2018年12月24日 19:31 中時 劉秀芬

六甲國中校長黃添勇（左二）與神邊旭高校的交換生合影。（劉秀芬攝）

為了拓展學生的國際視野，台南市六甲國中校長黃添勇24日邀請家齊高中日本國際交換學生到校交流，校方準備六甲在地美食接待，並安排校園尋寶活動，讓來訪的交換學生在遊戲中認識六甲國中特色。

日本廣島神邊旭高校是家齊高中姊妹校，兩校互動頻繁，除了互相參訪，並提供短期交換學生學習進修，今年的校外體驗活動再度前往六甲國中，3名交換生在享用六甲特色美食豆菜麵、黑輪、肉丸後，展開一連串的社團交流活動。

六甲國中學生得知有日本交換生要來參訪都十分興奮，不但準備了六甲及六甲國中的英文簡介，還想了許多有關日本文化問題要發問；神邊旭高校的交換生也介紹日本摺紙鶴祈福文化，現場教六甲國中師生摺紙鶴。六甲國中黃添勇說，有的學生礙於家庭因素無法出國，這也是讓他們體驗日本文化的另一種方式。

為了展現六甲國中社團特色，學校事先安排日本交換生選社，和社團學生一起打太鼓、溜滑板、比賽籃球。日本交換生從社團活動中，體驗六甲國中的多元學習，而六甲國中學生也能和日本學生在互動中，自然使用英文做溝通。

今日參與交流活動的六甲國中學生施政義表示，第一次和外國學生打籃球，不僅有說英文的機會，更見識到日本學生的高超球技，既會念書又會打球，十分羨慕。六甲國中校長黃添勇說，跨校交流效果一加一大於二，有機會的話希望明年繼續舉辦。

(中時 )