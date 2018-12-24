最棒的耶誕禮！書香傳愛歲末關懷贈書

2018年12月24日 19:30 中時 葉書宏

新北市北新國小今（24）日舉辦「書香傳愛、閲讀尚讚-歲末關懷贈書」活動。（葉書宏翻攝）

新北市北新國小今（24）日舉辦「書香傳愛、閲讀尚讚-歲末關懷贈書」活動。（葉書宏翻攝）

新北市新店區北新國小今（24）日舉辦「書香傳愛、閲讀尚讚-歲末關懷贈書」活動，活動由111教育協進會媒合財團法人台北市少年友愛文教基金會「書香傳愛」活動共同促成，現場由教育部國教署前署長、也是協進會理事長吳清山代表致贈。

吳清山表示，111教育協進會推廣「教育111：一校一特色、一生一專長、一個都不少」理念，持續邀集關懷教育的各界人士，共同為孩子們多盡一份心，今天選在聖誕節前夕來到北新國小，就是要送給學童一份最棒的禮物。

曾秀珠校長表示，閱讀是終身學習的基礎，也是學習的根本，要培養孩子的閱讀能力，除了要有良好的硬體設施外，更重要的是學校對閱讀的堅持、老師對閱讀的推動、家長對閱讀的認同，感謝111教育協進會媒合財團法人台北市少年友愛文教基金會捐書的善行義舉，北新國小會持續推動閱讀教育，以提升學生閱讀素養，從培養學生閱讀習慣，進而理解，學會閱讀的方法，希望北新的孩子在書海中快樂的享受閱讀，開啟閱讀新視野。

國教署前署長吳清山卸任後創辦社團法人111教育協進會，關心教育推廣書香閱讀，率領111教育協進會成員，傳愛到新北，捐贈圖書繪本，充實北新社區共讀站，看到許多新書，還有署長陪著共讀，孩子們都欣喜萬分。

新北市第一所學校與社區共用的圖書館在北新國小啟用，北新國小家長會鄭世揚會長表示：家長會讓出空間，設置社區共讀站，營造閱讀空間，推廣親子閱讀與資源共享，社區民眾和家長也能就近利用。

活動最後由吳理事長與陳處長陪著北新國小的同學，一起朗讀童詩、微童話角色扮演、偶劇說故事、秘密基地閱讀等，讓孩子同時學習閱讀力與品格力，更藉著有獎徵答，讓孩子說說聽完故事所獲得的感恩、寬容、合作等品格啟發，活動就在孩子們創意的表達與歡樂聲中，畫下完美句點。

(中時 )