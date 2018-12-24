運輸事故調查法草案 最高可罰600萬

立法院交通委員會今日審查《飛航事故調查法》，法案名稱修正為《運輸事故調查法》，未來飛安會將轉型成為國家運輸安全委員會，負責獨立調查飛航、鐵道、公路等重大運輸事故。（李宜秦攝）

友善列印
中時

有鑒於台鐵普悠瑪事故死傷嚴重，行政院將於明年成立運安會，今（24）日立法院交通委員會審查《運輸事故調查法》，未來所發生的重大運輸事故調查都依此辦理，由運安會獨立調查海陸空等重大事故。其中草案規定，航空器使用人若故意毀損事故資料，最高可罰600萬，其他運具最高可罰60萬；故意不通報事故者，最高可罰250萬。

立法院交通委員會今日審查《飛航事故調查法》，法案名稱修正為《運輸事故調查法》，未來飛安會將轉型成為國家運輸安全委員會，負責獨立調查飛航、鐵道、公路等重大運輸事故。

根據該草案規定，航空器使用人若故意毀損記錄器內的事故資料，可處以120萬到600萬的罰鍰、過失毀損資料可處60到300萬，其他運具則統一處12到60萬。若義務人無正當理由不通報者，可處50到250萬，通報義務人需於事發2小時內通報，疑似狀況則須在24小時內通報。

另外若航空器、船舶、鐵路、捷運系統單位不協助調查、甚至規避或妨礙，可以處以60萬至300萬元；超輕型載具、遙控無人機、汽車所有人則處以6至30萬元。

飛安會副主委紀佳芬表示，明年成立運安會，主要為了因應普悠瑪事件後的社會需求，透過運安會的獨立調查，處理運輸事故的根本原因與風險，期望能建立獨立公正的調查機制。

(中時 )

最棒的耶誕禮！書香傳愛歲末關懷… 誰扼殺綠能產業？ 業者、地主齊…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。