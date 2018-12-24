運輸事故調查法草案 最高可罰600萬

2018年12月24日 19:18 中時 李宜秦

有鑒於台鐵普悠瑪事故死傷嚴重，行政院將於明年成立運安會，今（24）日立法院交通委員會審查《運輸事故調查法》，未來所發生的重大運輸事故調查都依此辦理，由運安會獨立調查海陸空等重大事故。其中草案規定，航空器使用人若故意毀損事故資料，最高可罰600萬，其他運具最高可罰60萬；故意不通報事故者，最高可罰250萬。

立法院交通委員會今日審查《飛航事故調查法》，法案名稱修正為《運輸事故調查法》，未來飛安會將轉型成為國家運輸安全委員會，負責獨立調查飛航、鐵道、公路等重大運輸事故。

根據該草案規定，航空器使用人若故意毀損記錄器內的事故資料，可處以120萬到600萬的罰鍰、過失毀損資料可處60到300萬，其他運具則統一處12到60萬。若義務人無正當理由不通報者，可處50到250萬，通報義務人需於事發2小時內通報，疑似狀況則須在24小時內通報。

另外若航空器、船舶、鐵路、捷運系統單位不協助調查、甚至規避或妨礙，可以處以60萬至300萬元；超輕型載具、遙控無人機、汽車所有人則處以6至30萬元。

飛安會副主委紀佳芬表示，明年成立運安會，主要為了因應普悠瑪事件後的社會需求，透過運安會的獨立調查，處理運輸事故的根本原因與風險，期望能建立獨立公正的調查機制。

(中時 )