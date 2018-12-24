誰扼殺綠能產業？ 業者、地主齊聲抗議躉購電價黑箱作業。

2018年12月24日 19:17 中時電子報 綜合報導

「黑箱作業我拒絕，躉購電價要穩定！」經濟部將於明（25）日舉行「再生能源電能躉購費率及其計算公式」(草案)聽證會，預計將大砍躉購費率，嚴重影響相關業者、勞工及地主的生計，太陽能光電發電系統商業同業公會理事長郭軒甫今（24）日帶領太陽光電業者、以及超過200名勞工、地主、下游業者北上，在臺大醫院國際會議中心1樓101室，舉行「誰扼殺綠能產業？」記者會，向能源局局長林全能陳情，這也是聽證會前，雙方最後一次對談的機會，地主們也直接遞交陳情書，並集體委任律師提出告訴，呼籲政府能正視業者、地主的生計及權益。

政府推動2025年非核家園，其中太陽光電的設置目標為20GW，屋頂型佈建小型太陽能板預計2020年達到3GW，而地面型太陽能有17GW；但是經濟部能源局11月底預告2019年度太陽光電躉購費率（FIT），地面型太陽能大降12.15％，每度為3.7728元，下修幅度已超過國際4.25%的平均水準。

太陽能光電發電系統商業同業公會理事長郭軒甫表示，政府每年花費2000多萬元做再生能源躉購費率研究，但研究機構卻一直提供不正確的資訊給能源局及電價躉購委員，每年太陽光電躉購案件約有上萬件，研究機構只挑了幾十件採樣。

郭軒甫說，經濟部公告大砍躉購費率後，太陽光電產業年底很多重要投資案都已經撤銷，目前上游產業就有超過千名的失業勞工，近4千人在放無薪假，近萬名綠領勞工每個月工作不到10天，如果躉購費率真的下降這麼多，預計明年第二季會有2萬人受到衝擊。

郭軒甫認為，費率躉購委員應該要納入「統計學者專家」與「產業代表」，太陽光電躉購電價降幅也不能高於國際降幅4.25%，VPC模組也應由原先6%增至12%，以避免生產企業大量倒閉，建議再給予生產企業1~2年的緩衝期。

受波及的還有地主，六十多歲的農民王景源說：「我今年已經64歲，體力無法再負荷粗重的農事工作，我們農民很願意合作發展太陽能，原本想說農地可以租給太陽能業者，維持之後的基本的生活需求；結果政府一個大轉彎大幅降價，前陣子簽約的廠商說撐不下去不租了，未來我該怎麼辦？我們這些老農們很感謝政府的綠能政策，也覺得這是一個可以保護我們的居住環境的良好政策。因此希望政府不要大幅調降收購電價，讓廠商做得下去，我們也能在這個政策的福蔭下，得以溫飽，安度晚年。」

然而，太陽光電開發不易，誠新國際發言人、董事長特助楊忪霖表示：「太陽能是對的產業，我們支持非核家園，購買MIT模組，雇用台灣勞工，擴大台灣內需。不過，所有太陽能發電系統成本中，只有模組成本下降，而系統其他相關成本都在上漲，太陽能模組僅佔建置全系統成本比例約30%。」

楊忪霖進一步說明，政府的估價還少了土地開發費、整地排水費用、地政代書費用、農業回饋金、營運成本、僅以粗略的估價，背離真實的成本支出。請「台灣經濟研究院」公開所有內容來源，並提供所有系統商業者現勘檢視案場，核對發票內容是否與現場吻合！

新綠能源總經理邱浩煒說：「我們相信政府會扶植台灣在地廠商，帶領在地綠能廠商走向國際，但作為國家綠能產業發展的核心指標『躉購電價』，竟出現令人無法接受的超額降幅，讓信任政府的在地廠商感到非常困惑，執政黨的政策又出現如賽車飄移式的大轉彎，希望政府政策能有『持續性』、『連貫性』及『合理性』，不要黑箱制訂的『躉購費率』。」

維鴻光電總經理黎仁維沉痛表示：「8年前我還是一個水電工，因緣際會進入了太陽能這個產業，現在為了建置太陽能不斷增加公司人員，添購交通車及設備，結果政府明年收購電價降幅那麼大，案件都暫停施工；許多案場都在外縣市，為了建置太陽能發電廠，我們都要在外地工作，把老婆小孩放在家裡，現在連最後一口飯，政府都要端走，我們不是大財團，財力雄厚，真的會撐不下去！」

陳情團體認為，電價躉購研究機構提供之研究報告內容數據，因與實務操作真實情形落差過大，已委任律師黃青鋒，針對是否涉及故意研究資料偽造不實致生損害等刑事責任，提出告發。

能源局長林全能收下農民的陳情書後回應，經濟部預告的躉購費率只是初步草案，召開聽證會就是要聽各界的聲音，彼此互相對話，而非對抗。現在預告的費率用發票作為憑證，之後還要納入因應一例一休等的營運成本增加因素，明年1月29日預告期結束之前，業者都可以提出相關意見或資料，預計明年農曆過年前後將公告最終確認費率。

在台灣，地面型太陽能發電除了太陽能電池模組的成本，還要考量電纜電線、支架鋼鐵、人力成本、土地成本，太陽能躉購費率頂多按照國際降幅4.25%一致，不應該超過，如果一大堆太陽能業者倒閉，做工程的也會有問題，更不用說還有電線電纜、支架工廠，將會有一堆人失業。

陳情代表呼籲，政府應該讓業者願意投資，公開躉購費率審議內容來源，納入「統計學者專家」與「產業代表」，政策也要有「持續性」、「連貫性」及「合理性」，這樣才能夠讓在地綠能產業繼續做下去，也可以達到2025年做到太陽光電20GW的目標。

最後現場近3百名陳情業主、地主、下游廠商，高舉「拒絕黑箱作業，躉購電價透明化！」標語，並高呼「黑箱作業我拒絕，躉購電價要穩定！」，要求政府正視業者、地主的生計及權益。

(中時電子報)