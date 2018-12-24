管中閔終於上任 台大教授金傳春：大家一起讓台灣更好

2018年12月24日 19:41 旺報 簡立欣

過去一年積極參與台大校長聘任案的台灣大學公共衛生學院兼任教授金傳春，24日下午驟然聽到教育部聘管消息，驚訝表示「我心裡都已經準備要迎接第四位教育部長了」。她憂心忡忡地說，一個國家不該內部互相相抗衡，大家應該要一起讓台灣更好，至於那些認為台大校長聘任案有瑕疵的人，對教育本質的了解不夠深、不夠廣，奉勸他們「做大事，要有大胸襟！」

金傳春上周四（20日）和台大自主聯盟親送邀請函到教育部，與教育部長葉俊榮面對面「有溫度溝通」；24日下午人在台南的她受訪表示，完全不知道教育部會在這個時間點發聘。

金傳春首先感謝認識或不認識的台大師生、職員、校友，以及社會上關心台大的人。她表示部分年輕校友可能比較沒有耐性，認為「教育部趕快發聘就對了」，但他們還是希望好好談，因此12月11日台大自主聯盟辦了一個還我校長記者會，20日送邀請函去教育部。

金傳春說，由於預期內閣要改組，他們已經有心理準備會在此案碰上第四位教育部長；她在臉書「守護台大」還發了一封信給小英總統，問她若認為九合一之後要檢討，為何不讓台大打國際盃？「我們已經輸了香港、新加坡、大陸很多，台大已經沒有路了，連泰國、馬來西亞大學都拚得很用力，這不用當部長都看得出來！」

金傳春說，江宜樺事件讓她很感慨，江之前是台大老師，他有言論自由，年輕人可以有不同意見，但一直擦掉別人寫在黑板上的話，這是人文教育缺失。台大校內有兩種不同的想法，管中閔上任後仍有困阻，但她希望大家愛護台大，台大不是一個人的，是大家的；現在首要之務就是教育革新，讓年輕人有未來。

(旺報 )