蔡依林花成這樣也時髦 繽紛Logo怪美的

2018年12月24日 19:40 中時 陳張眾

男星吳亦凡日前身著VERSACE經典巴洛克芙蓉花圖騰襯衫現身紅毯，復古造型態度十足。（翻攝自吳亦凡官方微博帳號）

VERSACE 2019早春女裝中推出一系列Vintage Logo單品。（VERSACE提供）

VERSACE Vintage Logo紅底白字手拿包，1萬2000元。（VERSACE提供）

VERSACE Vintage Logo白底黑字腰包，2萬500元。（VERSACE提供）

天后蔡依林本周即將發行新片《Ugly Beauty》，專輯中變化多端的大膽造型，未推出就已經贏得不少關注，更印證了「呸姊」能輕鬆駕馭各種時尚類別的功力。日前她在出席「2018嘉人中國風盛典」時，就選穿一襲VERSACE繽紛印花裙裝現身，由品牌名稱英文字母與巴洛克芙蓉圖騰所組成的七彩印花，出自2019早春系列，亦為歲末佳節檔期開啟了高調狂歡模式。

男星吳亦凡日前出席活動時，同樣選穿VERSACE經典巴洛克芙蓉印花款襯衫壓軸登台，搶眼裝扮搭配復古眼鏡、髮型，對比紅毯上其他保守男星格外搶眼，網友還大讚他整體散發出的貴族氣息。

除了融合歷史元素的代表性印花外，品牌2019早春配件中，亦自90年代復古標誌發揮，呼應當今盛行的Logo潮流，並採用黑、白、紅等不同底色，凸顯出鮮明的「VERSACE」字樣。系列推出包括購物袋、後背包、腰包等不同包袋選項，並獲得台灣女星鬼鬼吳映潔以及名模貝拉哈蒂德的喜愛。

(中時 )