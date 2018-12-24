聚眾鬥毆案件規模擴大 賴揆責成相關部會研商因應

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行政院長賴清德今天主持「治安會報」時表示，治安工作是民眾關心的議題之一，因社群媒體使用普及，近來發生愈來愈多聚眾鬥毆的現象，請政務委員羅秉成召集內政部、法務部等相關部會共同研商因應此情況，以維護治安。

內政部警政署今天在治安會報中提出臨時動議「聚眾鬥毆案件之修法建議」，說明近來民眾透過社群通訊軟體串連，聚眾鬥毆集結快速、人數眾多且流動性高，警方出動快打部隊，但法律制裁力薄弱，引起社會恐懼，建議修法以遏止相關行為。

國家通訊傳播委員會在會中另報告「防制電信詐騙執行情形」，說明透過修訂電信業務系統網路技術規範、提升境外攔阻名單、提升用戶個資等措施，有效遏止詐騙。賴院長聽取報告後表示，請通傳會持續精進並與警政單位及電信業者合作，透過防制作為遏止電信詐騙危害擴大，也讓手機簡訊的電信小額付費詐騙案件維持極低數據，達到具體防制成效。

賴揆進一步指出，隨著新型態技術演進，詐騙手法已滲透至應用程式app、通訊軟體及社群網站等，請通傳會持續落實跨域治理及公私協力，內政部共同研析防制詐騙對策，並督導電信業者配合各項防制措施，以保障民眾財產安全。

針對農委會報告「農漁會信用部反詐騙執行情形」，說明為防範金融詐騙及減少人頭帳戶，農漁會信用部櫃檯人員主動關懷客戶提問及擴大宣導。賴揆聽取報告後指出，「打詐」要獲致成效，政府除了在電信、網路等可能的詐騙管道有效攔阻外，金融機構扮演關鍵角色，防止開立人頭帳戶，若臨櫃作業發生民眾疑似遭詐騙的情形，也應主動給予關懷。

賴揆進一步表示，農委會透過獎勵及考核機制使農漁會信用部成功攔阻詐騙案件，讓民眾減少財產損失且成效逐年提高，值得肯定。請農委會持續將反詐騙成果列為農漁會考核項目，並與相關部會合作打擊詐騙，另也應統計防詐失敗的案例與金額，作為檢討改進的根據。

內政部警政署今日提出「『異常帳戶預警機制』擴大實施階段性成果」報告，針對民眾檢舉的可疑金融帳戶，經審核後，通報金融機構列為異常帳戶持續監控，如金融機構發現帳戶有款項匯入或資金出入異常，即通知匯(轉)出金融機構，主動向被害民眾關懷提問，若涉及詐騙，除轉介被害民眾儘速報案外，並通報警示帳戶凍結。

賴揆表示，內政部警政署與金管會合作並擴大實施異常帳戶預警機制，據警政署統計，今年7至11月因預警機制而成功攔阻的案件數，較去年同期成長10倍、攔阻金額達1921萬元，顯示預警機制有效減少詐騙案件。請金管會及交通部要求各金融機構與郵局持續推動關懷提問工作，落實身分辨識及驗證，全力守護民眾財產安全。

(中時 )

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