200年來首部！關西鎮志24日出刊

關西鎮志編纂團隊。（邱立雅攝）

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關西鎮志24日出版。（邱立雅攝）

關西鎮開發200多年，首部鎮志終於寫成，24日在關西鎮公所正式發刊。新書發表會上邀請編纂團隊與地方人士，一同來見證首部鎮志出刊歷史性的一刻，編纂團隊更一一介紹鎮志編寫的心路歷程與甘苦，帶領大家一同進入關西鎮的歷史文化。

關西鎮志首部曲含卷首與卷尾共15篇章，內容含括關西鎮的地理、歷史、原住民、政事、自治、社會、經濟、建設、教育、文化、宗教禮俗、家族與人物、觀光休閒與大事記，共計1600多頁、破百萬字數。整個鎮志歷時2年時間，邀請各項目的專家前來編纂，其中大多是出身關西的學者。

即將卸任的關西鎮長吳發仁指出，在編纂過程中，除了辦理4場耆老座談會之外，還派專人下鄉訪談，採集珍貴的口述歷史，蒐羅了寶貴的照片及文字資料。吳發仁說，這本有史以來的第一本鎮志，不僅為後世保存珍貴的關西發展史料，將之付梓，別具傳承意義。

鎮志副總編纂黃卓權表示，關西鎮行政區畫分曾分屬桃園與新竹，資料的蒐集十分困難，加上地方語言形成複雜，編寫上也是個挑戰。此外，由於鎮志屬勞務工程，需要分期驗收，「編纂團隊每天醒來最煩惱的就是進度。」但所有困難一一克服，讓黃卓權鬆了一口氣：「終於完成了！」

公所表示，目前鎮志預計發行1千套，其中668套將分送全台各圖書館，其餘的將贈給地方仕紳等收藏，由於製作成本高昂，民眾若想收藏，公所也預計將鎮志電子檔上網讓民眾自由下載。

(中時 )

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