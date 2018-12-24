五月天瑪莎雙胞胎兒女萌現身台下！ 阿信竟爆他們哭不停

五月天今晚開唱。(翻攝臉書)

友善列印
中時
瑪莎的兒女也來看演唱會。(翻攝IG)
周董秀出和兒子的合照。(翻攝IG)

五月天「人生無限公司」無限放大最終回24日在台中洲際棒球場邁入第三天，不同於昨天大雨滂沱，今晚天氣晴朗涼爽，瑪莎老婆Vicky也首次帶著一對雙胞胎兒女來看演唱會，並曬出寶寶們可愛的背影，「第一次的聖誕節，第一次的演唱會，五月天人生有限公司最終場-台中，路克莉亞參與了。」

阿信笑說：「大家應該會覺得他們一定會很興奮，但沒有他們都一直哭，因為女生是周杰倫的歌迷，男生只愛田馥甄，還說：『爸爸第一天怎麼沒帶我來！』很生氣。」瑪莎則回：「對啊他們看到阿信就哭了。」

今晚歌迷依循當年「Final Home當我們混在一起」巡迴演唱會時，在平安夜穿上紅衣的傳統，阿信見狀說：「誰說聖誕老人一定是男生呢，也有可能是...」瑪莎則接話：「聖誕老婆婆！」立刻被阿信糾正：「他們希望你叫聖誕老婆！」他也配合喊全場女歌迷：「聖誕老婆！」讓現場爆出熱烈尖叫聲。

此外，周杰倫(周董)和昆凌今晚也在家共度耶誕節，周董更難得抱著兒子Romeo合照，並幫兒子P上一模一樣的墨鏡，用英文寫：「Like father like son.」（有其父必有其子），還一起嘟嘴，模樣相當可愛。

(中時 )

蔡依林花成這樣也時髦 繽紛Logo… 「果凍姐姐」楊晨熙耶誕度假被《…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。