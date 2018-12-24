五月天瑪莎雙胞胎兒女萌現身台下！ 阿信竟爆他們哭不停

2018年12月24日 19:49 中時 蔡琛儀

瑪莎的兒女也來看演唱會。(翻攝IG)

周董秀出和兒子的合照。(翻攝IG)

五月天「人生無限公司」無限放大最終回24日在台中洲際棒球場邁入第三天，不同於昨天大雨滂沱，今晚天氣晴朗涼爽，瑪莎老婆Vicky也首次帶著一對雙胞胎兒女來看演唱會，並曬出寶寶們可愛的背影，「第一次的聖誕節，第一次的演唱會，五月天人生有限公司最終場-台中，路克莉亞參與了。」

阿信笑說：「大家應該會覺得他們一定會很興奮，但沒有他們都一直哭，因為女生是周杰倫的歌迷，男生只愛田馥甄，還說：『爸爸第一天怎麼沒帶我來！』很生氣。」瑪莎則回：「對啊他們看到阿信就哭了。」

今晚歌迷依循當年「Final Home當我們混在一起」巡迴演唱會時，在平安夜穿上紅衣的傳統，阿信見狀說：「誰說聖誕老人一定是男生呢，也有可能是...」瑪莎則接話：「聖誕老婆婆！」立刻被阿信糾正：「他們希望你叫聖誕老婆！」他也配合喊全場女歌迷：「聖誕老婆！」讓現場爆出熱烈尖叫聲。

此外，周杰倫(周董)和昆凌今晚也在家共度耶誕節，周董更難得抱著兒子Romeo合照，並幫兒子P上一模一樣的墨鏡，用英文寫：「Like father like son.」（有其父必有其子），還一起嘟嘴，模樣相當可愛。

(中時 )