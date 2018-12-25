明道大學餐旅挺進量販超市龍頭 推廣柑橘

明道大學餐旅系王兆勳老師現場示範歐培拉蛋糕。（明道大學提供）

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圖中菜餚為「橘祥如意春捲」。（明道大學提供）
小朋友憑發票免費兌換到一塊蛋糕笑得好開心。（明道大學提供）

台灣是水果王國，秋末冬初更是柑橘的盛產期，行政院農委會為讓民眾更了解柑橘鮮果的 美味，日前特別邀請明道餐旅系挺進量販超市龍頭家樂福在台中市旗艦店推廣柑橘類水果，透過鮮果品嚐、柑橘入菜以及柑橘娃娃機，鼓勵國人多多食在當季。

農委會農糧署表示，柑橘泛指柑橘屬的所有水果，包括柚、柑、橘與橙，其中橘子的正式名稱叫「椪柑」，民眾選購時，以果粒大，拿起來結實有重量感，果形勻稱，顏色均勻橙黃者為佳。

柑橘類水果含有胡蘿蔔素、維生素 A、B、C 及鈣、磷等礦物質，一般以生食為主，也可以製作成果汁、果醬、果茶或入菜。把椪柑的果皮曬乾，便是著名的中藥材「陳皮」，具有健胃、止吐、去痰、止咳的作用。

明道餐旅系師生團隊在活動中負責以柑橘為食材，開發特色菜餚及甜點，為符合「柑橘食堂」活動主題調，從中餐、西餐、烘焙餐點發想，開發出四道特色菜餚，分別是中餐料理的台灣柑橘嫩子排、西式烹調的辛香鯛魚襯焦糖柑橘、及橘祥如意春捲、歐培拉蛋糕兩道甜點。

另外，餐旅系敲手烘焙社的學生們則製作了手工橘子餅乾及柑橘巧克力，不但造型討喜，現場試吃的大人小孩都讚不絕口。

(中時 )

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