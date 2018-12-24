陸改型052D導彈驅逐艦衛星照曝光 將增配大型反潛機

大陸江南造船廠衛星照中，並排的2艘052D導彈驅逐艦中，圖左「052D改」明顯地在艦艉直升機起降平台較圖右052D加長。（圖／CSIS)

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中時電子報
首艘「052D改」下水

去年以來媒體普遍關注大陸自產第4代萬噸級055型導彈驅逐艦，但該型艦廷目前數量極少，目前真正在中共海軍戰艦中擔負最重任務、數量最多的052型則悄悄進行升級改型。從最近一張美國智庫曝光的衛星照片中就顯示，新改型的052D導彈驅逐艦加長了艦艉直升機起降平台，未來將能配備新型的直-20多功能直升機，大幅增強052D的反潛能力。

據《新浪軍事》報導，總部設於華盛頓的美國智庫戰略與國際研究中心(CSIS)近期發表報告指出，江南長興造船廠目前正在同時建造數量多達7艘的新式導彈驅逐艦，其中5艘是052D型，另外至少2艘為055型。

CSIS在報告中首次曝光了今年10月一張衛星照片，圖中顯示江南造船廠一艘艦體顯著加長的「052D改」和之前一艘052D並排停泊。從外形上比較，兩者差異在「052D改」在艦艉有加長的直升機起降平臺，可以供直-20新一代艦載反潛直升機起降，其餘的技術狀態應該和之前的052D一致。而首艘「052D改」、也是第14艘052D是在今年6月下水。

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報導說，052D的尺寸、動力和先前6艘052C型一樣，但在雷達、武備方面有較長足進步，它配備有源相控陣雷達、拖曳式可變深度聲納，同時也使用新式的的64單元通用垂直導彈發射筒，可以發射紅旗9B、鷹擊18等新一代防空和反艦導彈，這對7000噸級驅逐艦來說算是相當強大的火力。

不過052D在機載反潛上卻無法與新型聲納系統匹配，它和052C一樣都屬單機庫，只能容納一架直-9C或卡-28反潛直升機，無法容納新一代反潛直升機直-20，主要因直升機平臺太短。其他國家類似噸位有英國45型驅逐艦，卻能容納14噸級的大型三發動機反潛直升機，美國的伯克級更早就開始使用雙機庫，甚至共軍新型的055艦也是採雙庫的配置。而加長直升機甲板是一個最快速的補救方法，美國海軍派里級護衛艦也做過類似改裝。

報導指出，大型直-20目前已經在中共陸軍航空兵，遼寧號航母則裝備直-18反潛直升機。直-20最早在2006年珠海航展上展示模型，於2013年底首飛，被認為與美國黑鷹直升機極為相似，網友戲稱是「山寨版」黑鷹直升機。

(中時電子報)

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