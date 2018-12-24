HBL》松山痛宰東泰 能仁有奇兵出擊

2018年12月24日 20:03 中時電子報 陳筱琳 ／高雄報導 ／高雄報導

(21：12分更新，補充松山高中、東泰高中戰果)本季尋求三連霸的松山高中，今天複賽階段首戰以99：69輕取東泰高中，包括預賽3勝，目前4連勝在手；而上季亞軍能仁家商，今天首戰卻是有點顛簸，所幸有「奇兵」王凱裕22分、19籃板的準「雙二十」演出，幫助能仁挺過青年高中的追擊，77：73同樣4連勝。

「球員今天有點迷失了，每個人情緒太high，都想進攻而沒有把防守做好。」能仁隨隊教練林正明這麼說，「這場比賽可以說沒有王凱裕這個奇兵跳出來，抓了不少進攻籃板，球隊可能就不妙了。」

在林正明眼中，王凱裕平常就有一定水準在，今天表現更是勇猛，抓了11記進攻籃板，賽後他說：「就是做好我該做的工作，學長也有提醒我，之前因為幾次失誤後我就被換下，這次一定要把握機會好好貢獻，而我這學年聯賽的目標，就是要守護球隊籃板！」

不只王凱裕，丁冠皓在末節剩1分45秒的三分球，幫助能仁把1分領先稍微擴大到4分，整場比賽16分、7籃板、6助攻、3抄截算相當全面，U18國手林彥廷此役投籃命中率較差，19投5中獲12分、10籃板。

青年高中以朱峻賢22分最高，陳珀瑞19分、9籃板也不錯。

松山高中上半場打完小幅領先5分，第3節靠著一波猛攻擴大領先優勢，東泰雖在張安誠、余祥平搶分下想縮小差距，不過松山還是挺過壓力，順利收下連勝，松山200公分長人馬建豪繳出24分、10籃板「雙十」，東泰高中以張安誠23分、8籃板最佳。

(中時電子報)