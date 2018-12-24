最動人耶誕音樂會 小提琴家林昭亮快閃西門町麥當勞

2018年12月24日 20:11 工商 姚舜

林昭亮快閃麥當勞，帶給客人意外驚喜。（圖／台灣麥當勞）

國際巨星 低調現身麥當當(影/麥當勞官方頻道YouTube)

今天上午，在台北西門町麥當勞昆明街門市，一位路「客人」低調走進了2樓，他不急不徐地從琴盒中取出了提琴就拉了起來，接著，四周座位「冒」出了更多的提琴手，一起在跟著主弦律演奏耶誕音樂，曼妙的琴聲，感動了現場所有客人，大家紛紛拍照、留影、錄影，記錄這畢生難得一遇的「耶誕音樂會」。

這位客人是林昭亮，小提琴大師、國際音樂界的「台灣之光」。由於台灣麥當勞願意長期贊助支持他為台灣培育下一代高階音樂人才的計畫，所以林昭亮接受台灣麥當勞的邀請，與他的學生在今天近午時分到麥當勞昆明店快閃演出，現場的客人免費聆賞到了世界級音樂饗宴，驚喜、浪漫加溫馨，譜寫了難忘的耶誕記憶。

和德昌股份有限公司成為台灣麥當勞東家後，以實際行動支持台灣的人、事、物，並投入集團資源支持贊助各領域的「台灣之光」，期能為台灣帶來更多正能量。林昭亮，是台灣麥當勞繼力挺世界球后戴姿穎後，全力支持的音樂界台灣之光。

林昭亮帶著7位年輕音樂家，透過2隻大提琴、2隻中提琴及4隻小提琴，將三首經典聖誕歌編成系列聖誕組曲，近6分鐘的音樂快閃，在「Santa Claus is coming to town」的弦樂大合奏樂聲中結束，現場消費者莫不抱以熱烈掌聲，還有人大喊「安可」，現場氣氛high到最高點，多位顧客驚喜直呼：「賺到了！」「好像看到CD中的人走出來！」

林昭亮認為，把音樂帶給更多觀眾是一件好事，也是應該做的，「這次麥當勞大力支持我在台灣推廣音樂教育活動，我非常感謝麥當勞，所以能在聖誕節前夕，把好聽的音樂帶給麥當勞的顧客，是非常有趣、很有意思也值得珍借的經驗。」

現場消費者對於竟然能在麥當勞用餐時，聆賞到國際級的演出，反應高昂熱烈；正好也在吃早餐的音樂系藝人林逸欣看到心目中「神人」等級的林昭亮，本來以為他只是來用早餐，沒想到卻拿出小提琴來開始演奏，覺得「簡直不可置信」。

現場很多消費者紛紛拿出手機開始側拍，並往演奏現場擠過去希望聽得更清楚些，事後更有多位民眾要求合影，林昭亮都親切熱情地和大家互動：「對愛好音樂的人，我都是非常歡迎的」。

林昭亮說，自己小時候在茱莉亞音樂學院上課時，覺得去偶爾去麥當勞買Big Mac是相當奢侈的事情，沒想到長大後有機會能在麥當勞餐廳，以快閃的方式和觀眾近距離互動。林昭亮並表示，未來希望能多花點時間在台灣，透過音樂教育推廣，把國外的音樂經驗引進台灣，啟發喜歡音樂的年輕人，台灣是我的祖國，有能力貢獻都應該要多做。

(工商 )