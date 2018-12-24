影》令人心碎 8歲女遭爸媽輪流虐打 鄰居「偷窺」救了她

2018年12月24日 20:09 中時電子報 湯萱樂 /綜合報導 /綜合報導

狠父母連甩巴掌，重摔8歲女兒。(影片取自中視新聞)

溫暖的家與疼愛自己的爸媽，對這個小女還可能完全不認同，廣東深圳市一名女童在家中無故遭到父母輪流虐打，摑掌、抓頭、狂踹打頭不斷輪番更替，畫面流出令人心碎，不過這整起事件被揭發，竟是因為鄰居用女童爸爸留在他手機上的帳密，登入偷看鄰居家的監視畫面才曝了光，引起當地警方的注意。

一段3分16秒的視頻，畫面中一名年輕的母親在小女孩寫作業時突然左一巴長又一拳頭的直接從女孩的臉上打下去，她越打越興起，把弱不禁風的女孩從凳子上重重摔在地上，又拿起掃帚猛抽女孩猛踹，女孩不哭不躲，讓人看了揪心。吃飯時，又抓起女孩的頭髮將她拉到地上，繼續用腳踹打……這樣虐打的畫面不斷交替出現，時而是爸爸有時候又是媽媽。

隔著螢幕，我們都替那個小姑娘感到傷心。視頻一出，網友紛紛表示看不下去、特別難受……

影片流出者是受虐女童父親的鄰居牌友，因為曾經把手機借給女童父登入監視器看家中情況，帳號、密碼沒有清除，手機便能直接登進去看女童家裡的畫面。鄰居說，自己是無意間看了女童家監視器，意外發現有虐童情況，才持續窺看了一個月左右，並將影片下載傳出去。

而附近鄰居表示，這名虐打親女的劉姓父親平時很熱情健談、人緣也好，和太太在外面也沒看過用如此可怕的方式打小孩，不過鄰居透露他們夫妻之間關係並不好，小孩可能是夫妻兩人的出氣桶。

蘋果報導，這對惡劣夫妻已被警方帶到派出所調查，兩人承認虐打女兒。不過，女童目前身上已看不到明顯傷痕，當地相關機構已向法院申請女童人身安全保護令。

(中時電子報)