在地20年 員林竺本鍋物熬出道地日式好湯頭

竺本日式鍋物老闆娘陳寶珠(中)自豪店內的精選食材、肉質鮮嫩且湯頭道地，深受許多老顧客肯定，也常有日籍人士專程慕名而來。（謝瓊雲攝）

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位在員林式開林寺旁的竺本日式鍋物，原名錢城涮涮鍋，是在地經營23年的老字號。（謝瓊雲攝）
安格斯雪花牛肉鍋，肉質超鮮嫩，道地日式湯底是店家以豬大骨、蔬果精心熬製24小時以上，金黃色湯頭澄澈又鮮甜，再搭配一碗自己炒醬熬煮的滷肉飯，美味又飽足。（謝瓊雲攝）
竺本日式鍋物的日式湯底是向知名飯店日本主廚拜師學藝而來，手工費時熬製、天然無添加，怎麼喝都不覺口渴。（謝瓊雲攝）

位在員林市雙林寺旁的竺本日式鍋物，前身是錢城涮涮鍋，在地經營23年，早年是員林市區第四家開業的火鍋店，從10坪小店到81坪的現址，許多人一路吃到長大、成家，店家最自豪的是道地的蔬菜大骨熬製湯底，天然無添加，喝了甘甜不口渴。

老闆娘陳寶珠表示，在公公建議下，丈夫陳建銘三兄弟都從事餐飲業，當年特地向台北知名飯店日籍主廚拜師學藝，道地日式沾醬都純手工自己炒料製作，湯頭以蔬果、豬大骨等食材熬煮24小時，過濾後再加入柴魚片、昆布熬製而成。

陳寶珠笑說，夫妻倆在店裡忙了20年，先生切肉、熬湯頭，她洗菜切菜備食材，店內全程使用逆滲透水確保衛生，且絕不添加化學香精、骨粉或味精。連廚餘業者都私下肯定說只敢來她店裡用餐，因為光看一桶桶廚餘桶裡熬湯的食材，就知道很實在。

店裡最受歡迎的就是平價的沙朗牛、霜降牛肉，和安格斯雪花牛肉鍋，滿滿一盤薄切肉片，放進煮滾的日式湯頭裡輕涮5-10秒，肉質鮮嫩，讓人一口接一口，許多老饕客最喜歡點上一碗豬油拌飯、滷肉飯，入口的鹹香甜滋味，不小心就吃光光，飽足感十足。

被日本客人稱讚「最接近日本當地口味」的涮涮鍋，幾年前來台參與員林鐵路高架化工程的日本技師、明星藝人拍片劇組，都曾慕名慕名而來用餐；今年9月夫妻倆正式交棒給兒子兄弟檔接手經營，並將店內用餐空間和店面大翻修，打掉迴轉式吧台，變身簡約風用餐空間，溫馨又舒適。

《竺本日式鍋物》

地址：彰化縣員林市育英路60號

電話：04-8344424

營業時間：11:00-23:00

價格：牛肉鍋238元起

(中時 )

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