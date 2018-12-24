專訪／「星光幫」盧學叡音樂路受挫 為父一句話隔8年發新曲

2018年12月24日 20:23 中時 徐桐炘

「星光幫」藝人盧學叡為電影《天才樂手行不行》受訪，片中天才鋼琴家成長於貧困家庭且懷才不遇，最後終於遇到伯樂賞識，苦練後大放異彩，他表示看片時數度落淚，被主角追求夢想的執著打動，更抵擋不住催淚的親情戲，尤其個人最新單曲〈有你在〉正源自於父親的鼓勵，他表示去年是出道10週年，卻睽違8年沒有音樂作品，父親用阿美族族語留語音訊息告訴他：「你要加油我們會一直支持你！」讓他充滿工作動力。

盧學叡表示爸媽曾反對並勸退他進入演藝圈，但看到他開心工作的模樣，逐漸轉為支持，父親還曾教育他，「要就要做到最好，半途而廢就不是我兒子。」他決定把父親去年給他的話放進歌曲中，他表示闖蕩演藝圈超過10年，受挫時家人總會說：「有我在！」如今他已30歲，也想告訴家人：「未來無論發生任何事，都有我在！」

但新單曲得來不易，盧學叡回想剛退伍時，已經好幾年沒發片也無作品面世，他褪下「星光幫」光環，參與一個個試鏡，廣告、舞台劇、戲劇都沒放過，他帶著正能量體驗「新鮮感」，儘管嘗試100次可能只得到2、3個機會，爭取男配角卻變成客串演出，還遇到製作人驚訝說：「你還在啊？我以為你退出演藝圈了！」

盧學叡沒有氣餒，反倒直呼：「我很幸運！」去年開始規劃單曲，在眾人協助下完成，盧學叡求好心切，大修三次才推出現在的版本，差點搞瘋製作人蔡旻佑，但剛好遇上導演周美玲提議搭配婚姻平權議題，免費拍攝MV。他今年雖面臨節目《世界第一等》停播、入圍金鐘主持人節目《Kai試英雄》也尚未有新一季消息，仍想繼續音樂之路並積極試鏡戲劇，帶著傻勁再搏一把。《天才樂手行不行》明年1月11日上映。

(中時 )