宋紀妍暫緩做人計畫 最希望老公送她「時間」！

氣質名媛宋紀妍配戴富貴鐘錶特別準備的寶格麗LVCEA系列月相鑽錶，活動上分享生活重心多放在小孩與家庭上，以一襲吸睛薄紗長禮服亮眼現身的她，配戴富貴鐘錶特別準備的寶格麗月相鑽錶，透過現代風格重新演繹經典，展現奢華魅力，建議售價NT$956

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中時
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被問及最想要的耶誕禮物，沒什麼私人時間的宋紀妍最希望老公送她時間老公

偶爾才在鎂光燈前露面的新東陽少奶奶宋紀妍，生活重心全放在兩個女兒及家庭上。以一襲吸睛薄紗長禮服搭配寶格麗（BVLGARI）LVCEA系列月相鑽錶亮麗現身的她，受邀剪綵在桃竹苗深耕40年有成的富貴鐘錶旗艦店開幕，身為桃園媳婦的她，除了有種「回到家」的溫馨感，且兩度對著鏡頭秀出手錶甜喊：「老公，你有在看嗎？」，讓眾人見識兩人鶼鰈情深。

下了台，她卻大爆自己快被全職媽媽的工作壓得喘不過氣，有種快被逼瘋的感覺！先前曾喊話想懷第三胎拼兒子，如今不僅暫緩做人計畫，就連被問及想要什麼耶誕禮，她也直言不諱地表示：「希望老公送我一只錶，讓我望著手錶上的時間流逝，做些自己想做的事，只要不要待在家裡都好，然後我還會送自己一瓶好酒。有了他送的手錶、自己的時間以及一瓶好酒，完美啊！」

婚前多做率性打扮的她，雖知道老公喜歡看她穿洋裝、做淑女打扮，但身為兩個孩子的媽，如今幾乎與短裙絕緣，打扮較婚前更簡樸。她曾送老公一只沛納海（Panerai），對方也回贈她一只卡地亞（Cartier），但她更偏愛那種不分性別、大錶徑且風格帥氣的經典款腕錶，勞力士（Rolex）是心中首選，「小女兒不僅聲音低沉，且比較男孩子氣，我想日後她應該可以承接這種風格的手錶！」

(中時 )

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