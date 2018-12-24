台北電影獎今宣佈重大變革！明年起增列個人入圍名單

2018年12月24日 20:25 中時 徐桐炘

第21屆台北電影節即將有重大改革，在經過台北電影節諮詢委員會議審慎討論後，決定調整台北電影獎的競賽制度，為了和國際影展接軌，今年也將短片長度縮短為30分鐘。另外，除了循例評選出劇情長片、紀錄片、短片、動畫片等入圍影片外，也將首度增加包括最佳導演、最佳編劇、最佳男女主角、男女配角、新演員及技術獎項在內的個人獎項入圍名單，每個獎項至多入圍5名。

以往代表技術獎項的最佳藝術貢獻獎4名，將明確且擴增為8個獎項，包括最佳攝影、最佳剪輯、最佳美術設計、最佳配樂、最佳造型設計、最佳聲音設計、最佳視覺效果以及一名最佳藝術貢獻獎（鼓勵上述以外之傑出技術表現）。

台北電影獎期許藉由入圍獎項的增加與明確化，擴大鼓勵台灣電影工作者。另外，為了與國際影展接軌，突顯短片的敘事與風格，台北電影獎參賽短片的長度，將由往年的45分鐘縮短為30分鐘。北影將於2019年6月27日至7月13日舉行，「台北電影獎」與台灣唯一新導演長片國際競賽「國際新導演競賽」徵件將於1月中同時開跑。

2019台北電影獎與國際新導演競賽將於1月15日同時開放報名，台北電影獎短片與動畫片類於3月15日、劇情長片與紀錄片類則於4月1日報名截止；國際新導演競賽則收件至4月1日。詳細資訊請密切注意台北電影節官網。

(中時 )