「控制哥」阿翔高山症發作吃藥睡死 差點把浩子嚇死

2018年12月24日 20:24 中時 林淑娟

阿翔上浩子與于美人主持的節目。（衛視中文台）

阿翔、楊子儀、謝忻、周宜霈及唐振剛等人日前上《請問你是哪裡人》。（衛視中文台）

阿翔、楊子儀、謝忻、周宜霈及唐振剛等人日前上衛視中文台《請問你是哪裡人》，聊外景節目主持人的辛酸經歷。主持人于美人一開場就說：「歡迎收看《食尚玩家退休版》！」讓浩子、阿翔當場大呼難過，而楊子儀也趕緊接話笑說：「節目是紅在他們手上，毀在我手裡」。于美人看到第一次來上節目的阿翔也不忘給個大大的擁抱，然上補一句：「現在的節目都做不久，你要快點來啊！」

說到外景主持時再痛苦也得撐下去的時候，阿翔說自己就是怕吃辣，只要一吃辣就會開始跑廁所。有次他去澳洲出外景，一下機就胃痛，而且是胃痛30秒，然後不痛3分鐘，就這樣一直循環，但想半天根本沒有吃到辣的，於是阿翔在澳洲的12天，就這樣天天在痛苦中渡過，一回到台灣檢查後才發現是胃食道逆流，原本還有點肉的阿翔也因為這樣瘦了好幾公斤，從此沒有再胖回去，胃食道逆流也就一直跟著他，算是另類的職業傷害。

另外一個外景主持的痛苦就是于美人、浩子、阿翔、謝忻都經歷過的高山症。阿翔跟浩子是在合歡山錄影時首次經歷高山症，後來有次節目要去超過三千公尺的祕魯庫斯科，阿翔不想再次被高山症所苦，該帶的物品，該吃的藥全部準備妥當，結果一下飛機，阿翔形容「我這輩子行動沒有這麼緩慢過」，因為有跟阿翔合作過的人都知道他是急驚風又是控制哥，總是走在前頭指揮大家要快快快，結果當時從飛機一落地，他不管是走路還是爬樓梯都是異常緩慢。

阿翔表示，就是覺得動作一大、高山症馬上就會發作的感覺。他還趕緊趁坐車時吞了顆高山症的藥，沒想到一吃之後馬上睡著，後來車子開了開後要放大家下車上廁所，以往會馬上跳起來的阿翔竟然一動也不動，從來沒看過這個情形的浩子也嚇壞了，開始一直搖他，搖了好久阿翔終於醒來，浩子搞笑說：「害我有點失落！」

楊子儀也分享自己曾經去五千多海拔的青海巴顏喀喇山出外景，一下車之後攝影師就吐了，而他們住的飯店在每張床旁邊都配有氧氣設備，但因為他們去錄影的時候當地剛經歷青海大地震，算是災區所以整區停電，氧氣設備等於也是沒有用。就在第一天錄影的晚上，因為跟當地藏族喝酒，喝的有點醉的楊子儀倒頭就睡，沒想到睡到半夜，楊子儀突然一口氣吸不上來，症狀就像呼吸中止症，只能吸到微弱的空氣，生死一瞬間的楊子儀用僅剩的力氣，整個人只能在地上一點一點慢慢用爬的，從一樓勉強的爬上地陪所在的二樓，用微薄的力氣敲門，還好地陪反應快，一看到上唇已經發紫的楊子儀，趕緊拿出純氧給他吸，這才解除危機。

浩子也忍不住爆主持搭擋于美人的料，說到錄影當天于美人剛從義大利旅遊回來，因為還在調時差加上又吃了肌肉鬆弛劑，整個人變得有些遲鈍。更好笑的是，錄影前于美人在休息室裡喝咖啡，突然響起碰的一聲，浩子轉頭一看于美人竟然將整杯咖啡翻倒，然後只見于美人低頭看著翻倒的咖啡後，還問說誰把咖啡打翻了，浩子趕緊關心于美人有沒有被咖啡燙傷，只見于美人這才反過來地回答說好像有喔，讓浩子是既擔心又覺得好笑，而一旁的于美人聽到自己的糗事也是笑到不行。

(中時 )