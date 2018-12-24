歐弟談小10歲感情「超難聊」 全靠遊戲機打動大馬女神

2018年12月24日 20:25 中時 徐桐炘

賀歲片《瘋狂電視台瘋電影》中，歐漢聲與大馬女神林明禎在戲中共譜曖昧酸甜的辦公室戀情，實際年齡相差十歲的二人，在片場合作的第一場戲就是感情戲，歐漢聲開玩笑說：「林明禎一開始真的很難聊，我從她的眼神知道，我一定不會是她喜歡的類型，偏偏又安排我們戀愛戲，幸好有遊戲機，讓我們迅速破冰。」

兩人一路從生疏到打破年齡距離、鬧在一起，導演謝念祖笑著爆料：「歐漢聲的把妹套路是老派紳士！走得是漸進式，等到熟了，立刻就跟我要求加戲！」歐漢聲在電影中飾演電視台的新任節目總監小葉，林明禎則是演出誤打誤撞進入電視台實習的追夢女孩Diva，兩人在阻止電視台倒閉的過程中，漸漸發展出戀情。

為讓林明禎能夠對自己敞開心胸，歐漢聲坦言自己花了不少心思，「第一場戲她必須跟我談戀愛，所以在化妝室時我就會特別找話題聊，希望大家都打開心房、關係熟一點，在感情戲方面也較得心應手。」

為了引林明禎的關注，歐漢聲甚至試著從女孩都喜歡的東西下手，直到某次攜帶遊戲機到片場，意外引起林明禎熱烈的反應，林明禎回應說：「歐弟哥帶『超級馬力歐』遊戲機來的那天，我超級開心的，我很喜歡馬力歐，從那一刻開始我們就開始霹靂啪啦、無所不談。」該片2月1日全台上映。

(中時 )