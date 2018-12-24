「金秘書」朴敏英甜美包不住 手指愛心比不完

韓國女星朴敏英日前受Mulberry之邀，出席品牌於首爾的新店開幕，身穿俏麗鵝黃色洋裝的她，對鏡頭比出「手指愛心」的甜美姿勢。（Mulberry提供）

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Mulberry 2019春夏系列寶石綴飾鵝黃色洋裝，約5萬8200元。（Mulberry提供）
Mulberry Hampstead咖啡色小型手袋，約3萬5400元。（Mulberry提供）
朴敏英以一襲看似隨興的LOEWE白色襯衫搭配同品牌Gate肩背包款，現身《金秘書為何那樣》終映會，並大方以雙手奉上「手指愛心」。（CFP提供）
LOEWE迷你Gate包款，4萬4000元。（LOEWE提供）

韓國女星朴敏英今年以一部《金秘書為何那樣》竄紅，劇中她所飾演的女主角示範的OL辦公室女郎穿搭，亦引起不少紛絲效仿，而她也確定將於明年1月來台舉辦紛絲見面會，展現如「金秘書」般的個人魅力。

提到朴敏英於公開場合的穿搭，大部分仍以甜美為主打，日前她受邀出席英國品牌Mulberry首爾新店開幕活動，即選穿一襲品牌2019春夏淡黃色俏麗洋裝現身，並比出「手指愛心」的必殺姿勢，融化不少少男少女。她另隻手上提著的Hampstead手袋，則結合水桶包輪廓及復古金屬釦環，凸顯出她的甜美氣質。

而在《金秘書為何那樣》一劇的終映會時，朴敏英更面對鏡頭用雙手奉上「手指愛心」，搭配當日看似輕鬆的LOEWE白色襯衫及同樣出自品牌的Gate肩背包款，營造出不經意隨興的愜意氛圍。LOEWE亦就迷你包款趨勢下，推出Gate包型延伸出的迷你款式，小巧的外型更討人歡心。

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