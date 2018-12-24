天文加搖滾！新視野號造訪冥王星外天體 皇后吉他手發表新單曲

2018年12月24日 21:09 中時電子報 江飛宇

美國航太總署NASA的新視野號(New Horizons)探測器將在1週後為地球帶來2019年的新年禮物，它將抵達首個已知的冥王星外天體尤提馬-圖勒(Ultima Thule，這將是人類的天文探測史以來，研究過最遙遠的星體，所以它的觀測價值絕不亞於冥王星。

物理學網(phys.org)「尤提馬-圖勒」這個奇特的名字，源自於中世紀歐洲人對於極北極遠地點的想象，他們相信有個最遠的圖勒島，而這個名字是由超著名「皇后樂團」(Queen Guitarist)的吉他手布萊恩．梅(Brian May)所命名的，這位編寫出「We Will Rock You」的偉大吉他手，也是一名正牌的天文學家，他在2007年取得倫敦帝國理工學院天體物理學博士學位。

新視野號目前大約與我們相距64億公里，它將會在2019年1月1日凌晨12:33最接近距離尤提馬-圖勒，最近距離僅3500公里，這個距離甚至比2015年時，它飛掠冥王星的距離還要近！相信能給拍出高解析的照片，讓我們好好的認識冥王星之外的世界。

約翰霍普金斯大學應用物理實驗室的計畫科學家哈爾．韋佛(Hal Weaver)說：「尤提馬-圖勒是位於柯伊伯帶（Kuiper Belt）天體之一，柯伊伯帶是太陽系形成後，因為距離太遙遠而無法形成行星的剩餘物，都是一些冰塊、甲烷為主的物質，散落的巨大的物質盤面，尤提馬-圖勒就是這樣的東西，可以說是太陽最古老的物體。」

柯伊柏帶在冥王星之外，是太陽系形成後的剩餘物質，也是短週期彗星的來源。(圖/NASA)

事實上，柯伊伯帶原本是個太陽系形成過程的假說，吉拉德．古柏(Gerard Kuiper )是該學說的提出者之一，直到20世紀90年代，科學家才比較有把握認定冥王星外還有柯伊伯帶存在。

柯伊伯帶的範圍不明確，一般認為在海外星軌道之外，距離太陽超過48億公里的冥王星，是柯伊格帶最接近太陽的柯伊伯帶成員。

新視野號與尤提馬-圖勒。(圖/NASA)

柯伊伯帶還解釋了大多數週期彗星的成因，也就是說，在那裡有數百萬像尤提馬-圖勒這樣的物體，要是因為偶然原因而接近太陽，它們就會成為彗星，換言之，彗星、冥王星、尤提馬-圖勒，都是同宗同源的兄弟。

尤提馬-圖勒是在2014年被發現的，它相當暗淡，所以科學家們很難確定它的尺寸，但他們相信它比冥王星小的多，可能只有幾百公里。之後科學家對它持續觀察，認為它可能形狀不規則，甚至是兩端粗而中間細的啞鈴狀。

然而，如果它是不規則的，那麼它應該會出現光度改變，因為天體大多會自轉，要是它的形狀不規則，就會轉動到反光率較差的情況，光度也就會澸弱，但是自新視野號在今年8月重新啟動後，尤提馬-圖勒的星光沒有什麼改變，這成了不解之謎。

新視野號正以每小時5.1萬公里的速度接近尤提馬，雖然目前只剩1週的飛航時間，但是尤提馬-圖勒在它的照片中仍是模糊的星點，所以科學家還無法知道它的真相。

最後的這一星期，科學家開始祈禱新視野號不要出意外，假如「航線」上出現我們不知道的其他星際物質，即使只是撞到一塊像稻粒一樣小的冰屑，探測器都會立即被摧毀。

科學家史特恩說：「我們不希望這種情況發生，但一切只能交給命運。」

雖然新視野號在抵達尤提馬-圖勒時，不會有現場圖像，但是航太總署仍然會在資料傳輸到地球的期間現場直播，他們請到布萊恩·梅負責炒熱氣氛，會播放關於這次任務的動畫影片和布萊恩的新單曲，新歌是他與另一位資深音樂人唐．布萊克(Don Black)共同創作，唐最通俗的作品是電影007系列的主題曲，包括「霹靂彈」、「金剛鑽」、「金槍人」、「明日帝國」、「縱橫天下」。目前NASA有公布一段布萊恩的1分鐘剪輯版。

布萊恩說：「我的創作靈感來自於：這是人類的智慧力量，所到達的最遙遠地方。」

New Horizons - Brian May - Preview

科學家野心很大，他們希望尤提馬-圖勒不是新視野號的最終站，這艘於2006年發射的探測器，上頭的核能電池仍然很夠力，科學家已經在收集資料，打算在2020年再探訪另一個柯伊伯帶天體。

(中時電子報)