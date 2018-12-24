假購屋真套利 陳國帥反控薔薔父拿200萬卻違約

士林地方法院。(本報系資料照)

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中華地政事務所負責人陳國帥遭控「假購屋真套利」，檢方21日依加重詐欺、組織犯罪提起公訴，法院今（24日）傍晚開庭，陳當庭喊冤，認為自己也是被害人，還指責檢察官在第1案日新街作出不起訴處分，是因為屋主向媒體亂爆料，才會展開偵辦，對他很不公平。晚間8點，移審庭法官裁定羈押禁見。

士林地院晚間6點召開移審庭，陳國帥的中華地政士聯合法律事務所，以人頭簽訂買賣契約，支付2成訂金後，將賣方房屋過戶，並轉向金主借錢週轉，用於支付下一名被害人的2成訂金，隔了3個月後，契約到期後陳找來的人頭消失不見，買方僅拿到2成價金，自去年9月起至今年8月，總共詐騙2億多元。

陳開庭辯稱，他不是「累犯」，2006年假釋出獄、2009年執行完畢，至今已經近10年，每天早上7點就上班，努力工作賺錢，並非檢察官認定不思上進之人。他還說，買賣房子10幾間都沒有問題，只有4件屋主看到日新街屋主爆料，在契約尚未到期就要求解約，還找黑道、警察到公司鬧「我才是被害人」。

更誇張的是，陳說「免頭款購屋網」是為了要做善事，幫助一些沒有頭期款的民眾，自己也可以賺手續費，出問題的原因是，員工使用變造的合約向銀行貸款，與他無關。陳國帥稱自己是「真購屋零套利」，向金主借來的屋款，都用在支付前面10幾間成功交易的尾款。

陳還指控黑澀會美眉薔薔的父親林茂樹，拿走了訂金200萬，卻沒有將房屋過戶，如果日新街屋主的案子被起訴，他就知道是違法，公司不會再繼續做下去，現在因為媒體爆料就起訴，對他很不公平。

(中時 )

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