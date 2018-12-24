客運業春節鬆綁七休一 勞動部通過可連上10天

2018年12月24日 21:23 中時 王思慧

勞動部今（24）日下午召開勞動基準諮詢會議，議程中包括交通部針對春節運輸需求，向勞動部提出汽車客運業春節鬆綁7休1的討議論案。經約6個小時討論，勞動部初步通過鬆綁至9休1，但因擔心影響勞工健康跟道路安全，要求交通部後續要提出配套措施。

現行《勞動基準法》規定，經勞動部公告、符合特定條件行業可鬆綁7休1，形同最長可連上12天不違法。

根據交通部規畫，明年春節長達9天，為因應大眾的生活便利，汽車客運業（公路汽車客運及市區汽車客運）將連續假期的例假，調整原則為工作9天必須休1天，若遇到臨時有勞工休假，可視例外情況再加1天，工作10天休1天，也就是得連續工作9天，例外情況得10天。除春節外，交通部也希望配合年節、紀念日、勞動節日，及其他中央主管機關規定應放假的日子鬆綁七休一。

勞動部勞動條件及就業平等司長謝倩蒨表示，這次討論鬆綁客運業七休一，是須要配合交通部連續假日疏運計畫，並非全年都可適用；雖然初步同意此案，但擔心客運業的勞工健康跟道路安全，是否有更多休息日等，都要交通部再做配套措施，勞動部評估後公告，再經勞資會議同意及備查系統，才會正式實施。

不過距離明年農曆春節連假，只剩下一個多月，謝倩蒨說，會中並無討論配套何時要提出，視交通部決定；配套措施例假可能包括勞工怎麼休假、如何具體要求業者遵守法令等。她強調，因連續上班9至10天，所有適用例假彈性調整都會加強勞檢，交通部及勞動部會做專案檢查，不讓業者濫用。

另外，會議中也研議是否將高階高薪白領、新創公司核心人員及港務工作者納入責任制。謝倩蒨指出，高階高薪白領一案，國發會提出高薪是一家公司薪資水準的前15％，但台灣中小企業多，各行各業薪水不同，希望能有比較具體薪資，才能去談勞動條件。新創公司也是定義及對象不夠明確，因此以上兩案不贊成，委員皆持保留態度。

至於港務工作納責任制部分，因有碼頭作業有很完整的一體性，會議中有勞方反對，因此請交通部再跟勞資雙方溝通、評估。

(中時 )