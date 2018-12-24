加拿大拉盟友對大陸拘押2加國公民表關切 陸外交部表示強烈不滿

2018年12月24日 21:13 旺報 呂佳蓉

針對加拿大將推動其盟友對中方任意拘押2名加公民表達關切，而上周英國、歐盟也就2名加公民被拘押事表達關切，對此大陸外交部發言人華春瑩表示，中方對加拿大以及美國等個別國家發表的相關言論表示強烈不滿和堅決反對；關於英國、歐盟就加拿大公民被拘押表達關切，華春瑩直說覺得很奇怪，這件事和英國、歐盟有什麼關係？

華春瑩指出，加拿大公民康明凱、邁克爾涉嫌從事危害中國國家安全活動，中方有關部門理所當然依法對其採取強制措施。中方相關部門依法保障了他們的正當權益，並為加方正常履行領事職務提供了必要協助。我們敦促有關國家切實尊重中國司法主權。

華春瑩表示，當初加方應美方要求非法拘押中國企業高管時，他們又在哪裡呢？他們聲稱的所謂人權其實是對不同國家的公民有著不同的標準。加方當初應美方要求非法拘押連加方都承認沒有違反任何加拿大法律的中國企業高管，這種行為才是名副其實的任意拘押，於法不顧，於理不合，於情不容。

華春瑩指出，加方口口聲聲稱對美方履行雙邊引渡條約的所謂法律義務，難道加方就可以無視和踐踏《國際法》基本準則和國際關係基本準則嗎？就可以不履行保護中國公民合法權益的責任和義務嗎？

華春瑩表示，美加有關行為已在加拿大、美國國內和國際上遭到許多正義人士的批評和反對。大家都對此案的嚴重性質和惡劣影響一清二楚。中方再次敦促加方糾正錯誤，立即釋放孟晚舟女士，切實保障她的合法、正當權益。中方也強烈敦促美方立即撤銷對孟晚舟女士的逮捕令。

(旺報 )