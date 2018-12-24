「宮廷風」便利商店登場！飽覽台北夜景24小時不打烊

「全家圓山店」可飽覽台北美麗夜景。（圓山大飯店提供）

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「全家圓山店」今（24日）於圓山大飯店的麒麟廳盛大開幕。（圓山大飯店提供）

全台首家進駐5星級飯店的便利商店「全家圓山店」，今（24日）在台北盛大開幕，圓山大飯店與全家便利商店聯手打造宮廷風十足的便利商店，並販售圓山紅豆鬆糕、鳳梨酥、牛軋糖等著名伴手禮；為慶祝開幕，更獨家推出每袋199元的限量開幕聖誕福袋，以及麵包同商品買1送1的優惠活動。

「全家圓山店」位於圓山大飯店的麒麟廳，是步行圓山風景區的遊客必經之地，為搭配圓山東方宮殿式建築特色，店面設計添加了宮廷風的元素，壁面裝飾有中國古畫意象搭配木作窗櫺，大紅燈籠高掛。除了吸睛的整體設計，店舖位置就在圓山賞景祕境麒麟廳景觀第1排，買好熱呼呼的美食，便能就近欣賞北市華美景致，預計該店將會成為打卡熱點和欣賞台北夜景的最佳便利商店。

除了全家便利商店的常態商品，圓山人氣商品也隨時能在這裡買到，提供民眾飯店結合便利商店的全方位服務。首波主打商品有蔣宋美齡女士最喜歡的紅豆鬆糕、蔣方良女士最喜歡的元首雞麵、燒賣等加熱即食品，還有圓山鳳梨酥、牛軋糖冠軍伴手禮，另外也有點心廚製作的檸檬塔、提拉米蘇、起司蛋糕等精緻甜食，之後也將陸續推出圓山金龍餐廳、圓苑餐廳的特色美食進駐販售。

(中時 )

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