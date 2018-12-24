梅蘭妮亞貼身洋裝過耶誕 白色CELINE穿得好應景

美國總統川普與第一夫人梅蘭妮亞日前公布於白宮內的耶誕賀歲照，梅蘭妮亞並選穿一襲緊身白色CELINE洋裝亮相。（翻攝自梅蘭妮亞官方IG帳號）

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金獎影后艾瑪史東日前身著CELINE BY HEDI SLIMANE 2019春夏系列洋裝，出席電影《The Favourite》首映。（CELINE BY HEDI SLIMANE提供）
好萊塢女星Saoirse Ronan以一襲CELINE BY HEDI SLIMANE黑色綴飾高領洋裝，為即將上映的新片《雙后傳》於電視節目中宣傳。（CELINE BY HEDI SLIMANE提供）
由Hedi Slimane親自掌鏡拍攝的CELINE BY HEDI SLIMANE 2019春夏系列形象廣告。（CELINE BY HEDI SLIMANE提供）

適逢歐美耶誕假期，不少名人都應景公布自家節慶裝飾，日前美國第一夫人梅蘭妮亞，也對外揭曉了以「美國寶藏」為名的白宮耶誕主題，其中使用大紅色為基調的擺設，更引發不少議論。本就話題不斷的梅蘭妮亞，時尚品味同樣受到矚目，不久前還在個人社交平台上，分享了與老公川普的年度耶誕肖像。照片中，她身著一襲白色貼身CELINE洋裝，凸顯饒富女人味的姣好曲線。

而在創意總監Hedi Slimane執掌下的CELINE，亦獨排眾議，走出不同過往的個性格調，日前釋出的2019春夏女裝廣告大片，就由Slimane一手操辦，並以其擅長的黑白冷調視角處理，營造出摩登迷幻的當代氛圍。明年2月即將上市的春夏系列，亦受到包括女星艾瑪史東（Emma Stone）、Saoirse Ronan等好萊塢明星爭相搶穿。

(中時 )

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