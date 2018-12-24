蔡碧仲明下台一鞠躬 張善政：謝謝洗清疑慮

2018年12月24日 22:15 中時 張理國

花蓮縣代理縣長蔡碧仲明天卸任，由於蔡碧仲被視為銜命調查花蓮震災善款委員會不法問題，前行政院長張善政晚間在臉書貼文，說想必調查善款委員會不法的作業也要告一段落了，他要「謝謝蔡碧仲幫忙洗清外界疑慮」。

張善政說，明天所有縣市長都要交接，也包括花蓮目前的代理縣長蔡碧仲。蔡碧仲上任之初，就對外釋放訊息要好好查花蓮震災善款委員會的「不法問題」。上任後，也的確翻箱倒櫃查閱不少資料，明天蔡代縣長就要卸任，想必調查善款委員會不法的作業也要告一段落了。

張善政說，今天媒體刊出的「挪地震捐款發獎金，檢方查傅崐萁、張善政」，應該是蔡碧仲離開前的代表作吧！他目前沒有收到檢方想要跟我瞭解善款運用的要求。其實善款委員會會議記錄、帳目在網路上都有公告，相信檢方可以直接審閱瞭解。

張善政並說，蔡碧仲當時在拔管案中代表法務部的意見是多麼受到教育部倚重，經過這陣子他對善款運用的嚴苛火候檢驗後，交出今天媒體這樣報導的畢業代表作，是不是某種程度上是幫善款委員會洗清外界疑慮了呢？！

對於網友詢問當初引起爭議的善款用於「產業紓困貸款利息」，張善政也說，目前產業紓困利息的支出數字是「零元」，而事後證明這其實是個假議題，待下次會議外部會計師完成稽核報告後，他會再向外界詳細說明。

(中時 )