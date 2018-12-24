棄守「卡管」案 北社等獨派團體要求葉俊榮立即下台

2018年12月24日 22:17 工商 崔慈悌

教育部長葉俊榮宣布「勉予同意」管中閔擔任台大校長，台灣社、台灣教師聯盟等獨派團體今晚發表聲明，強調「完全無法接受」，要求葉俊榮立即下台。

台灣社、台灣北社、台灣中社、台灣南社、台灣東社(花蓮)、台灣東社(台東)、台灣客社、台灣教師聯盟今天發表共同聲明指出，對於教育部長葉俊榮突然宣布「勉予同意」管中閔擔任台大校長，「我們完全無法接受此一不合法、更不合理的重大決策！」

聲明中指出，這次台大校長遴選竟由管中閔出線之事，其中過程發生太多的違法和暇疵情節，早已是社會大眾昭昭在目事實。桃園市長鄭文燦也直接表明，最好的方式就是補正先前的遴選瑕疵，重啟遴選機制，讓利害關係者迴避。

台灣社認為，葉俊榮竟然毫不忌諱悠悠眾口，讓不適格的管中閔堂而皇之上任，質疑「黑幕下掩蓋了怎樣的故事？」延宕已久的台大校長遴選案，本應交由下任內閣處理，方為適當。

該聲明指出，如果一如報導中所稱，葉俊榮以簡訊通知行政院長賴清德時，賴揆僅回覆應「審慎思考」，之後教育部即作成此一重大瑕疵決策，顯示賴揆無權置喙，「如此擅專越權的閣員，怎可續留？怎有資格續任攸關下一代行為人格準則教育的大家長一天？」

聲明中嚴正要求，「同意違法的台大校長上任的教育部長葉俊榮，請立即下台！以正官箴，以正社會風氣。」

(工商 )