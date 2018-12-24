小英總統若想接地氣 李富城：還要做兩件事

2018年12月24日 22:12 中時電子報 郭匡超 /綜合報導 /綜合報導

台灣大學校長遴選案延宕多時，教育部長葉俊榮今天宣布，勉予同意管中閔擔任台大校長，但要求台大在3個月內針對此次校長遴選過程中的瑕疵和爭議全盤檢討。對此，資深氣象主播李富城表示，蔡總統終於聽見了民眾的心聲，如果能將黨產會及促轉會解散，才是真的接了地氣。

今年九合一選舉，民進黨大敗！尤其綠營執政20年的高雄翻為藍天，韓國瑜贏陳其邁，台中市盧秀燕和新北市侯友宜大勝。民意顯示民進黨執政大表不滿，蔡英文總統為矯正失當用人及政策，先請辭民進黨主席；接著北農總經理吳音寧「被辭職」、行政院交通部長吳宏謀、環保署長李應元及農委會主委林聰賢亦下台扛責。

台大校長遴選案延宕更是民怨焦點，該案直接干擾大學校園自治，引發知識份子、青年學子不滿及抗議。如今，歷時近一年的「卡管」案畫下句點，有人比喻「大學自主」終於掙脫政治枷鎖，「陽光終於衝破了黑暗！管中閔校長可以上任了！」

不過，蔡政府還有兩個「黑機關」黨產會及促轉會，黨產會從抄查國民黨黨產開始，再波及救國團、婦聯會，連華興育幼院也成為最新目標，認定其為婦聯會隨附組織，因此是「國民黨附隨組織的附隨組織」，其實是覬覦一筆特種基金24億元；促轉會一運作就紕漏頻頻，先有張天欽「東廠」說震撼政壇，衝擊民進黨政府，也波及選戰中的候選人。最近，促轉會代理主委楊翠為展現行動力，提出改版新台幣、撤除中正紀念堂儀隊，以及拆除蔣公銅像等荒謬提案，連民進黨立委都不敢苟同。

所以，李富城建議蔡英文總統如果能將黨產會及促轉會解散，才是真的接了地氣。

(中時電子報)