屏東轉運站啟用 全縣路網更便利

2018年12月25日 07:15 中時 林和生

屏東轉運站正式剪綵啟用。（林和生攝）

屏東縣政府配合台鐵屏潮計畫，取得台鐵局回饋站前用地並爭取補助設置「屏東轉運站」，24日正式剪綵啟用，未來配合潮州、水門、恆春等6處轉運站陸續建置完成，縣內每日將有1069班次路網加入轉乘行列，開啟屏東交通運輸新的里程碑。

屏東縣長潘孟安表示，過去縣內鐵、公路或市區客運各行其事，無法給予民眾便捷服務，4年來縣府盤整各運輸網絡路線，且針對偏鄉地區要求務必有公車到達，待轉運站全數啟用，全縣33鄉鎮市可望皆有公車到達。

目前規畫全縣設置7處轉運站，其他分區轉運站包含明年初完成的潮州轉運站、上網招標中的水門轉運站，未來並配合高鐵、恆春觀光鐵道計畫等軌道建設，持續爭取經費建置恆春、墾丁、東港、枋寮等轉運站。

潘孟安透露，屏東轉運站是屏東縣綠建築自治條例實施後首座公有綠建築，站體屋頂及路側候車亭屋頂皆有設置太陽能光電板，總設置量為99kw。

屏縣府交通旅遊處長黃國維表示，屏東轉運站整合屏東客運、高雄客運、統聯客運、國光客運及台灣大車隊等5家業者，有50條路線進入轉運，共設置13席月台，包含上車月台8席及下車月台5席，未來所有客運業者的場站、時刻表、服務等軟硬體全整合在一處，將提供民眾更優質公共運輸服務。

(中時 )