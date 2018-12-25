屏東轉運站啟用 全縣路網更便利

屏東轉運站正式啟用，也宣告屏東交通運輸邁入新的里程碑。（林和生攝）

友善列印
中時
屏東轉運站正式剪綵啟用。（林和生攝）

屏東縣政府配合台鐵屏潮計畫，取得台鐵局回饋站前用地並爭取補助設置「屏東轉運站」，24日正式剪綵啟用，未來配合潮州、水門、恆春等6處轉運站陸續建置完成，縣內每日將有1069班次路網加入轉乘行列，開啟屏東交通運輸新的里程碑。

屏東縣長潘孟安表示，過去縣內鐵、公路或市區客運各行其事，無法給予民眾便捷服務，4年來縣府盤整各運輸網絡路線，且針對偏鄉地區要求務必有公車到達，待轉運站全數啟用，全縣33鄉鎮市可望皆有公車到達。

目前規畫全縣設置7處轉運站，其他分區轉運站包含明年初完成的潮州轉運站、上網招標中的水門轉運站，未來並配合高鐵、恆春觀光鐵道計畫等軌道建設，持續爭取經費建置恆春、墾丁、東港、枋寮等轉運站。

潘孟安透露，屏東轉運站是屏東縣綠建築自治條例實施後首座公有綠建築，站體屋頂及路側候車亭屋頂皆有設置太陽能光電板，總設置量為99kw。

屏縣府交通旅遊處長黃國維表示，屏東轉運站整合屏東客運、高雄客運、統聯客運、國光客運及台灣大車隊等5家業者，有50條路線進入轉運，共設置13席月台，包含上車月台8席及下車月台5席，未來所有客運業者的場站、時刻表、服務等軟硬體全整合在一處，將提供民眾更優質公共運輸服務。

(中時 )

勞動部鬆綁客運七休一 公路總局… 教育部勉予同意聘任 網狂洗板管…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。