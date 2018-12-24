匈牙利將訂購豹2A7 取代蘇聯時代老舊戰車

匈牙利將引進豹2A7戰車，砲塔呈現楔型，提高避彈能力。(圖/vehicleswallpapers)

友善列印
中時電子報

匈牙利國防部已經與德國的克勞斯-瑪菲-威格曼集團(Krauss-Maffei Wegmann)完成簽約，將要購進44輛新的豹2A7主戰車(Leopard 2A7 )，以及24輛PzH 2000型155公釐自走砲，合約總價超過5.65億美元，還包括12輛用於訓練的豹2 A4戰車。

防衛部落格(defence-blog)報導，匈牙利國防部長提博爾．班科(Tibor Benko)表示，這筆合約除了軍備交易以外，也是匈牙利與德國雙邊武裝力量的合作，而這批新的陸戰裝備，主要是取代蘇聯時代的遺留的T-72戰車和火砲系統。

豹二在1979年問世了第一型(A1)，展現壓倒性的戰鬥性能，包括火力、防護力、運動性，以及續戰能力，都被譽為最佳組合， 是世界上最好的主戰車，因此相當暢銷，而後續改良型也不斷推出，保持最好性能，至今已更新到A7型，也就是匈牙利這次要採購的。

匈牙利也購買12輛比較早期的豹2A4，做為訓練之用，豹2A4仍是方方正正的砲塔。(圖/vehicleswallpapers)

豹二戰車公認最優秀的部分是萊茵金屬公司(Rheinmetall)的120公釐滑膛砲，這型主砲也提供給美國M1戰車、南韓K1/K2戰車、日本90/10式戰車等。萊茵金屬也生產一系列最先進的彈藥，並提供戰車的火控技術和C4I系統。

PzH 2000是相當優秀的自走砲系統，射程與機動性能都很好。(圖/Youtube)

與豹二戰車一起購買的還有PzH 2000自走砲，同樣視為世界最先進的火砲系統，能夠在各種作戰環境中提供至關重要的火力支援，它的標準射程約在30~ 40公里，在使用增程彈藥時，更能達到56~60公里。同時堅固可靠，具備優良的移動能力，也就便於部署。

匈牙利原本是華沙公約集團，到1991年蘇聯解體後正式獨立，並於1999年加入北約，而內部仍保有的大量舊蘇聯時期軍備，就顯得不太匹配，因此一直有計畫的汰換。匈牙利前陣與與空巴集團訂購了16架H225M多用途直升機，也是為了增進陸軍的實力。

(中時電子報)

文章來源：Hungary orders Leopard 2 A7+ to replace Soviet-era tanks

陸改型052D導彈驅逐艦衛星照曝光… 秦良丰康復有進展 國防部長平安…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。