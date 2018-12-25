高雄巿議員當選人吳銘賜涉賄 雄檢提民事當選無效之訴

2018年12月25日 07:10 中時 曹明正

高雄巿長、議員、里長就職前夕，高雄地檢署24日針對前鎮、小港區巿議員當選人吳銘賜涉以「善行」、「幫助弱勢」包裝賄賂，除了依違反選罷法投票行賄罪提起公訴，另外也對他影響選舉結果，提起民事當選無效之訴。

吳銘賜24日回應，起訴內容絕不是事實，他自2014年當選議員起，就經常幫助弱勢及艱苦人，對於被起訴及遭提起當選無效，他不願意去臆測是否有政治力介入，但相信案件到了法院，法官一定會查明事實真相、還他清白。

吳銘賜及其服務處陳姓助理涉嫌自今年2月起至10月止，以照顧選區內中低收入戶或行動不便的選民，先後交付內裝有現金1000元至4000元不等的紅包給4名選民，其中1位選民還獲贈白米2包，4位選民到案後均坦承犯行。

檢方認為，吳銘賜與陳姓助理已經違反公職人員選舉罷免法第99條第1項之投票行賄罪嫌，尤其以「善行」、「幫助弱勢」包裝賄賂，不僅敗壞選舉風氣，也玷汙「善行」真義、實不足取，除了起訴也建請法院對吳從重量刑。

由於賄選已經影響選舉結果，檢方另對吳銘賜提起民事當選無效之訴。至於4名收錢的選民均涉犯刑法第143條投票受賄罪嫌，其中3人因此被提起公訴，另有1人因在偵查中坦承犯行，態度良好、顯有悔意，檢方另為緩起訴處分。

(中時 )