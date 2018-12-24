簡永彬古典顯影技法展新藝

2018年12月24日 22:26 中時 黃子明

優美的身段1 ／2011 鐵銀轉印

櫥窗光景 ／2014 三色碳膜轉印

布魯斯大橋 ／2011 膠彩油畫轉印

與鳥為伴 ／2017 齊亞鈀金轉印

靜默風景11 ／2016 新藍曬法

漫長的對話 ／2011 碳膜轉印

發源於19世紀歐洲的傳統攝影術與手工沖洗相片，自數位攝影興起後，逐漸在科技洪流下隱沒，但它並沒有消失，如今正以全新面貌重新回到人們眼前。自1980年代投身攝影工作的簡永彬，曾經成為攝影逃兵去經商，近年重回舊愛，除致力台灣前輩攝影家與日本時期台灣商業寫真館影像整理、論述、策展與出版，更認真自學傳統影像技法，目前正在台北市紫藤廬展出國內罕見運用古典顯像工藝創作的作品。

在1983-86年間就讀東京日本大學藝術學部寫真科、研究所期間，簡永彬並未接觸古典攝影術，反而是多年前整理留日台灣前輩攝影家彭瑞麟作品時，意外發現彭的作品中，竟有4張操作難度極高的三色碳膜轉印法（Carbon Transfer Print）作品，這個因緣啟發他學習古典技法的念頭，結合多年來的學術厚度與對數位科技的觀察，簡永彬發展出一套「新古典」顯影工法，交互運用不同古典攝影的轉印技法，如手工轉印、新藍曬法、重鉻膠彩轉印、碳膜轉印等技法，讓攝影作品呈現手工塗刷的顯影質感，同時具有攝影的寫實與繪畫的筆觸。

在數位影像氾濫的當下，攝影成為每個人都能輕易表達的媒介，而操作這些古典技法卻須經過繁複的程序，運用多種化學藥品，有些甚至具有毒性或腐蝕性，對化學物特性必須熟悉外，還要具備美學素養與攝影專業，因此操作門檻極高。知名攝影家張照堂認為簡永彬這批作品是「將攝影的寫實轉換到繪畫的寫意，這些古典工藝作品試圖尋找數位時代所欠缺的手工、層次與質感，在材質、技法與美學上賦予另一種可能的提升。」

對從事影像創作40年的簡永彬表示，透過細膩多層次的古典顯影技法，得以完美揉合了古典和現代的氣質，也喚起人們回頭思考傳統美學與傳承所蘊含的創新力量，這些特質必將為當今攝影開拓更具藝術性與創造力的道路。

(中時 )