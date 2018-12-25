告別浪浪　斑斑珍惜眼前幸福

2018年12月25日 07:16 旺報 林瑞益

飼主陳俊傑與貓咪「斑斑」。（林瑞益攝）

美食當前，貓咪「斑斑」流露萌樣。（林瑞益攝）

從三餐不繼、每天被野狗「問候」的日子，貓咪「斑斑」從浪浪（野貓、野狗的稱呼）變成家貓，讓牠決定要好好待在飼主陳俊傑的家裡，安分當一隻家貓。以貓奴自居的飼主陳俊傑自嘲，這是上輩子欠牠的。

要收養「斑斑」，其實並不容易。陳俊傑透露，貓咪帶回家時，曾經一度大玩捉迷藏，讓他們一家人找得很辛苦，貓咪還不顧危險地要從8樓往下跳，還好被抓住，避免發生意外。

「斑斑」是一隻米克斯貓混美短的貓，因為當過浪浪，所以充滿警覺性。陳俊傑說，有出過社會的貓就是不一樣，這貓會懂得看臉色。比如他出門時，會到門口叫喚，似乎捨不得他離開。

陳俊傑有過敏體質，為了養貓，去看了好幾次醫生。家裡的一些瓶瓶罐罐，也為了「斑斑」，收了起來。一個朋友說，「斑斑」給這家人的生活帶來了很的改變，飼主儘管工作疲累，仍願意付出愛心與耐心，收編這隻浪浪，相當難得。

養貓咪的人大多以貓奴自居，也很認份，陳俊傑自嘲，他是用生命在照顧「斑斑」，這是上輩子欠牠的。女主人也很遷就貓咪，購買昂貴的貓罐頭，供主子享用。經過一年多的磨合，「斑斑」已經成為這家人的一分子，密不可分。

(旺報 )