翻轉兩岸不指望藍營！北京想借力柯P 拉下民進黨

2018年12月25日 00:01 中時電子報 吳美觀 、文/財訊雙週刊 高達美 編輯/、文/財訊雙週刊 高達美

「意外！意外！」11月24日傍晚，北京廣安門南街的國台辦大樓仍燈火通明，幾名官員眼睛緊盯著電視上台灣9合1大選的開票實況，原本認為會膠著的高雄市長選情，韓國瑜領先的幅度不斷擴大，台中市更令他們意外，林佳龍在晚間7時40分左右，就宣布敗選。

欣喜中帶著納悶，是中國涉台部門的心情寫照。按照北京的情資與選前最後民調，中國認為陳其邁將以小贏3萬票勝出，台中市則是林佳龍連任。沒想到國民黨一口氣拿下15個縣市。中國一名涉台官員說，他們低估韓流威力，這不是政黨輪替前兆，而是台灣傳統的藍綠政治板塊正急速裂解。

選後兩岸新主軸

中央歸中央，地方歸地方

選後密集找來權威涉台學者開會後，中國應對選後兩岸局勢的主軸已經確立。一是持續官民兩分，在官員方面，再細分中央與地方，即中央歸中央、地方算地方。舉凡會給民進黨見縫插針，塑造另類民共交流的機會，中共都不會配合。

對於準台中市長盧秀燕爭取復辦的台中市東亞青運，涉台官員透露，北京當然只要一聲令下，就可以復辦；但東亞青運屬於國際奧會系統，只是假如台中市舉辦，明年開幕時，東亞奧協理事會中國籍主席劉鵬必訪台，如果陸委會要求約晤怎麼辦？現場的台灣教育部體育署官員見不見？對中國而言都是困擾，因此復辦的門已經關上。但如果台中自辦東亞青年運動會，畢竟場館都在興建，則中國組隊參加不成問題，就是民間交流。

二是地方包圍中央，並恢復九二共識在台灣的能量。現在有15位縣市長支持九二共識，「一中原則」又敗部復活。國台辦會以點對點的城市交流為基礎，如高雄找廈門，新北市與南京對接，南投可以與大陸西南部內陸城市深度交流。涉台人士說：「城市交流當然無法取代公權力協商，但一直有人把九二共識掛嘴上，就值了。」現在是剩下諸如桃園市長鄭文燦、新竹市長林智堅等溫和綠的問題，沒有喊出最低標準的「兩岸一家親」，中國不會放行綠營縣市登陸交流。

在這些具體措施上，北京布局更遠，畢竟中央仍是不承認九二共識的民進黨執政。「一聽到可能是吳敦義、朱立倫或馬英九出馬爭2020年，我們只有搖頭」，涉台官員指出，綠營再怎麼崩盤，這3人對上蔡英文，仍是毫無勝算。民進黨的盤算肯定也是把吳敦義拱出來，再來「捧殺」。

(中時電子報)