MLB》美國老作家：李維拉沒資格進名人堂

洋基投手李維拉在2013年告別球場。（美聯社資料照）

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中時電子報
退休救援王李維拉(中)參與美國白宮的活動。（美聯社資料照）

2019棒球名人堂正在開票，篤定入選的前洋基終結者李維拉(Mariano Rivera)目前得票率為100%，但不代表所有人都支持他。BBWAA(美國棒球作家協會)的一位作家巴魯(Bill Ballou)已經公開坦承沒有給李維拉投贊成票(他棄權)。

李維拉一生652次救援，公認為大聯盟史上最偉大的救援投手，他不夠格進名人堂？巴魯的意思是，這沒什麼了不起的，他在自己的文章裡寫道：「李維拉登板時壘上通常都沒人，而且球隊是領先的，他不必遇到同一名打者兩次，他也沒有足夠的體力可以投太多局。」

78歲的巴魯抱持老一派的觀點，這些人認為現今的救援投手根本是一場笑話。「李維拉在第9局很厲害，我承認。但如果李維拉真的那麼強，為什麼不讓他在第7局滿壘時就登板？如果他真有本事，為什麼不改當先發投手？」

巴魯用前紅襪終結者金柏若(Craig Kimbrel)為例：「金柏若季後賽投得一團糟，他的救援紀錄仍是完美的，可見救援這項數據很空虛。當你身處強隊，救援的機會(落後時登板不算救援)當然就很多了。」

外界普遍對於救援投手的高評價，巴魯直指這是「國王的新衣」，他堅信先發投手重要得多。先發投手擁有更多的體力、更多的球種、背負更大的壓力，是球隊的勝負指標，所謂終結者講白了就是割稻尾的，只是大家不敢說出實話而已。

名人堂投手葛沙基(Rich Gossage)批評過李維拉，他說：「只是球隊領先3分時要求你投完最後1局而已，這樣有很了不起嗎。如果1局失3分以內都辦不到，乾脆別當投手了。」這派觀點雖不受歡迎，但也一直存在著。

(中時電子報)

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