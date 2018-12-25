電子煙不是菸？加熱菸對人體傷害較小？

2018年12月25日 09:00 中時電子報 綜合報導

根據國民健康署「國高中生吸菸行為調查」，我國國、高中學生電子煙吸食率從103年的2.0%與2.1%，竄升至105年3.7%與4.8%，增加近一倍的人口!加熱菸更是透過宣稱有減害效果，誤導民眾嘗試使用。其實，加熱菸跟電子煙都具有致癌物質，且都具有高度的成癮性，並對健康都有危害。

圖/國民健康署 提供

想戒菸別肖想用電子煙取代

有句俗話：“飯後一支菸，賽過活神仙”。但是事實上就算一天只抽一支菸，也會顯著增加心臟病和中風的危險。具體來說，只要每天抽一支菸，就會使罹患心臟病的機率增加50%，使中風機率增加超過20%。

近來許多想要戒菸的癮君子都誤以為電子煙不含尼古丁成份，因此企圖以此作為戒菸偏方，以為透過電子煙可以取代傳統紙菸，進而慢慢戒除菸癮。殊不知電子煙除含有尼古丁，更含有甲醛及乙醛等致癌物質，長期吸入可能會引起慢性呼吸道疾病，依據2018年衛福部食藥署受理1471件電子煙檢驗結果指出，近8成電子煙菸液均含成癮性尼古丁，又因電子煙液可隨意添加，民眾恐不自覺攝取過量。韓國研究也發現，隨著電子煙使用率上升，學生氣喘比率也增加，到校缺課率更顯著提升。

圖/國民健康署 提供

加熱式菸品釋放出的菸霧與傳統菸品相同

加熱式菸品是以菸草製成，釋放出的菸霧與傳統菸品相同，均含有尼古丁和其他致癌物質，世界衛生組織對此類商品已發表聲明，認為所有形式的菸品，包含加熱式菸品在內，均會對人體產生危害。加熱式菸品的使用溫度約在350°C至600°C之間，而根據研究報告指出，加熱式菸品在一般使用的加熱過程中，於90°C左右就會釋出急毒性與高毒性物質:甲醛氰醇，在低濃度下即具有高毒性；另外，由於加熱式菸品設備的使用性質，可能會導致吸食的間隔減少，因此可能增加用戶對尼古丁和其他有害化學物質的攝入量。

美國食品藥物管理署（FDA）於今年(2018)1月召集的諮詢委員會專家，以8：0壓倒性投票結果否定「從傳統菸品轉換至加熱式菸品可降低菸害相關疾病的風險」，也認為吸菸者改用加熱式菸品的可能性低，反而可能造成吸菸者同時使用加熱菸與傳統菸品 。

圖/國民健康署 提供

圖/國民健康署 提供

想遠離菸害，千萬別誤信偏方，使用加熱菸跟電子煙是無法戒除菸癮的。若有心想戒菸，卻不知從何開始，可以撥打戒菸專線0800-636363；於國民健康署網站上也有推出「網路戒菸包」，供民眾參考及使用。拒絕菸品才能真正遠離菸害，也才得以維護自己及家人的健康!

圖/國民健康署 提供

國民健康署廣告(經費來自菸品健康福利捐)

(中時電子報)