人妻爬牆「學長」婚外情 婆婆撞見媳婦晨運旁不是兒子

示意圖（達志影像/shutterstock提供）

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中時電子報
/綜合報導

北部地區一名男子因為工作關係不常在家，老婆因此與在上班醫院的「學長」紅杏出牆，結果這段出軌的婚外情，還是被人妻的婆婆，在公園裡「撞見」媳婦與別的人在「晨運」，才知道她兒子被戴了綠帽。

更離譜的是，婆婆還在媳婦的手機裡發現，人妻與大他20歲的「老王」互稱「老色鬼」、「小乖妹」，甚至擔任醫院檢驗師的人妻害怕兩人不倫戀會懷孕，「老王」哄他，愛愛時撞用力點，就可以（把孩子）撞掉等曖昧對話。

庭訊時，「老王」否認與人其有上床「親密」關係辯稱LINE對話證據是假的，還說是人妻的丈夫婚姻關係疏離，從來不照顧妻小，鮮少支付生活費。據《聯合新聞網》報導，張稱，他和女醫檢師有共同的話題，她說丈夫在結婚後從不願意行房，感到委屈、孤單，他才在網路上開玩笑，排遣鬱悶。

法院傳人妻作證，她只說「聽過「老王」的名字，我不認識他」、「連普通朋友交往都沒有，就只是知道這個人而已」，對法官詢問的問題審避重就輕。

對於「老王」的說詞，人夫駁斥指自己的薪資帳戶全都交給妻子保管，自己每個月只留3千元花用，是「老王」介入他的婚姻後，妻子才和他疏離；他反問「我和太太的婚姻生活如何，關你什麼事？」。

這名綠光夫提損害賠償訴訟，向「老王」索償60萬元，地院卻判他敗訴，他不服上訴；高院認為，「老王」醫檢師和人妻的往來已非正常分際，就算辯稱對方夫妻失和，但他們仍是夫妻，丈夫的配偶權不能被侵犯，判賠40萬元。

(中時電子報)

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