《時來運轉》運彩也有QR Code 手機掃一下立馬投注

紅襪隊球迷在棒球世界大賽慶祝勝利。（美聯社資料照）

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中時電子報
、林博泰／台灣運彩總經理
運彩「QR Code」讓你好投
台灣運彩總經理林博泰(左)上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉(右)談運彩眉角。(陳威成攝)

在上、下班途中如果您有經過運彩投注站，或許會看到有消費者拿著手機進去，很快地帶著彩券出來，這到底是怎麼會是呢？原來是有不少消費者使用運彩「QR Code」投注，那麼運彩「QR Code」要怎麼使用呢？今天就來跟大家說明白。

隨著科技發達手機的使用可以說是愈來愈普及，也更加的生活化，相關的應用也越來越廣泛，例如常用來加好友、電子支付、加入會員以及領取優惠的「QR Code」(Quick Response Code)，就是一個很好的例子，當然順應這個世代的潮流運彩的投注也有「QR Code」，運彩「QR Code」投注相當簡單，只要您手機上網連結至台灣運彩官網，即可隨手點選您要投注的賽事內容，按下「QR Code」產生鍵後，手機螢幕就會出現一個你投注內容的「QR Code」，直接讓投注站店員放在投注機前面掃一下，立刻可以印出您投注的彩券，可以說是既環保又相當方便。

透過手機產出QR-Code投注。(台灣運彩提供)

運彩「QR Code」投注不只深受上下班的消費者愛用，也有不少來自國外的朋友們，他們會把運彩官網點選英文版，再點選看好的賽事產生「QR Code」後進行投注，還有世足排隊投注期間也受到相當歡迎，可以直接先排隊產生「QR Code」免劃單，下次您經過運彩投注站時，也可以使用手機網頁點一點產生「QR Code」透過投注機印出彩券，實際體驗一下「QR Code」運用的方便性，希望您會喜歡。

(中時電子報)

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