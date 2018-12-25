遊戲界不能說的秘密 它才是遊戲創意的思考來源

2018年12月25日 00:00 中時電子報 綜合報導

「高粱酒對於我來說，是我在遊戲界的根源」進入遊戲界二十餘年，目前在某上市上櫃遊戲公司擔任專案經理的陳建錚緩緩道出遊戲界的歷程。很多人認為在遊戲公司工作，不但上班隨時隨地都可以玩遊戲之外，還能測試許多在遊戲中很難出現的神兵利器，是一份大家非常嚮往的工作；其實也沒有外頭想像中的那麼美好，往往一個bug都會造成玩家的權益受損，所以每一個環節都要非常的謹慎小心，時常需要測到三更半夜。而最辛苦的是遊戲上市之前，更是沒日沒夜；所以千萬別以為只要玩遊戲那麼簡單，而是必須專注於每一個遊戲細節，這才是最辛苦的事情。因此在這麼緊繃的環境之下，有時候下班之餘就會跟同事喝一點小酒，互相激盪，特別是高粱酒，更是情有獨鍾；原因在於在許多中國風遊戲中，不難看到它的身影，有時是化身為回血道具、有時又是任務道具等，所以品嘗高粱酒，已經是讓自己與遊戲一種另類連結。

很多人問我為什麼我對高粱酒情有獨鍾？而不是威士忌或是其他的洋酒，其實在於味道，你去問喜歡喝高粱酒的人，理由一定都相同，那就是獨特的果香口感，讓人非常的著迷，特別是陳年高粱酒，這種口感，體驗會更加濃烈；通常我在品嘗時，會先一口一口慢慢的喝，此時你喝下的每一口，都能感受到厚實的高粱酒味，相較於洋酒都是麥、葡萄跟木桶的香氣，它的味道會比較偏水果香，有時候我還會故意透過鼻子，大口吸氣來感受酒的味道，那種果香撲鼻再配合口腔中滿滿的高粱香味，簡直就是一種享受，而且好的陳高還會回甘，跟一般洋酒真的不太一樣！所以為什麼我這麼喜歡高粱酒，是有它的理由；有時在工作上如果遇到瓶頸，喝一口高粱酒反而可以讓我放鬆，更能有創意的去解決目前面臨到的困難處。

台酒推出紅麒麟頂級陳高，是一般高粱酒中難見的12年。/圖片來源：中時電子報

「雖然我不是品酒大師，但是對高粱酒有份堅持，跟在遊戲界工作一樣」陳建錚說：我不敢說我喝的出酒真正的層次味道，但是入喉、回甘、口感，倒是分辨得出來，特別是陳年高粱酒，喝下去的口感，更是一般高粱無法比擬的！最近我在媒體上看到台酒主打一款陳年甕藏陳高-紅麒麟，除了酒齡是十二年之外，精美的包裝以及吉祥的名稱，完全擊中我熱愛品嘗高粱酒的高粱魂，立馬買了一瓶，並在當天的慶功宴與同事一起開來慶祝，果然真的非常值得！「怎麼說呢？一入喉就有個果香的味道，不是嗆辣的感覺，跟一般的陳年高粱酒比，味道又更顯多段分明，喝下去的一瞬間、在口中的留香，以及最後喝下去的不同時間點，都能體驗到紅麒麟獨特的香味與口感；剛入口時你會很強烈感受到花香，大約幾秒過後，一股濃烈的果香香氣會在口中散出，當酒完全喝入喉之後，口中的果香散去，你會更深刻地感受到烏梅的味道，除了回甘更是回甜，只能說紅麒麟真的是帶給我喝高粱酒這麼多年，最獨特且讓我最難忘的高粱酒味道。

12年的陳高，擁有更強烈的果香氣，擁有更多段的香味。/圖片來源：中時電子報

再過一個月就是過年送禮的熱門時間，這瓶陳年甕藏陳高-紅麒麟，不但應景，精緻的包裝不但符合送禮者重視的心意，更能代表收禮者的尊榮身份地位；一般的陳年高粱酒頂多八至九年已經非常了不起，要到十二年根本就是少之又少，所以更顯得這款陳年甕藏陳高-紅麒麟的珍貴。神話中麒麟首似龍，形如馬，狀比鹿，尾若牛尾，為各種動物的集合，和這款酒特點一樣，為多種酒頭之集合，多層次的口感具備「陳香內斂、味豐醇厚、甘潤棉柔、餘韻悠長」的特性，真的是為究極高粱酒的愛好者而生；就和設計遊戲一樣，多層次與深度的架構，玩家們才能細細體驗遊戲的真正內涵。

中時電子報提醒您：酒後不開車，安全有保障、喝酒過量，有礙健康

(中時電子報)