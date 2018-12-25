只想「管理」！機車族怒吼：柯不懂將心比心

2018年12月25日 07:55 中時 季節

九合一選後，連任的台北市長柯文哲表示，未來台北市路邊機車停車格將比照汽車停車格，全面收費。從這件事情，卻可以看出柯文哲做為市長，有好幾種令人憂心的行事和思維風格。

首先，在今年8月3日選舉之前，被追問1280元捷運公車吃到飽月票是否要吸引機車族改搭捷運時，柯文哲說，在整個戰略配套裡，要先有1280元定期票，之後才能調整公車路線、未來停車費的收費政策才有辦法做調整。

「才有辦法做調整」，這是個非常模稜兩可的用語，到底之後會不會推動路邊機車格全面收費呢？聽起來好像蠻有可能，但也不必然。理論上8月時柯市長在講出「才有辦法做調整」時，不可能完全沒有打算如何調整的方案，甚至可能根本已經打定主意，未來就是要推動路邊機車格全面收費，那為何當時不直接講清楚，而要用這種模稜兩可的說法呢？顯然是為了選舉考量，擔心選前講明了，吸引到的民眾數量，遠遠跟不上因此丟失的選票，因此選前含糊以對，選後才明說。

但一個負責任的政治人物，不是應該在選前把自己的主張講清楚，好讓選民比較好每個候選人的主張後，決定要投誰嗎？如果大家都不講明自己的主張，都只會含糊以對選上後才露出「真面目」的話，那選前叫民眾根據甚麼投票？看黨籍投票？那候選人都是向柯文哲這樣無黨的話怎麼辦？難道要看候選人的身高、長相或搞笑程度投票嗎？

而且如果心中早有定見，卻故意不講明，當選後才講出來，這不就是另類的騙選票嗎？如果選前講了，可能就會有將受到衝擊的選民因此改投其他候選人，導致柯文哲的落選。這次柯文哲不明說，得以先騙到了機車族的票，事後再讓機車族懊悔，改天柯文哲是否在其他議題也可能如法炮製，讓其他族群大嘆被騙選票呢？因此這件事情反映了柯市長在政策上不夠公開坦蕩，隨時有民眾可能因此被「背叛」。

再來，柯市長如今在本次事件的發言，反映了他雖然是專業的醫生，但在政治領域上，對國情差異毫無考量，思維欠周。柯文哲宣稱「全世界大城市沒有像台北這麼多機車」，藉此正當化管制機車，問題是中華民國人口密度高達每平方公里651人，扣掉新加坡等面積不到1千平方公里的城市國家或小島國後，人口密度高居全球第二。而且我們的國土面積又小，地狹人稠意味著多數民眾的通勤距離並不算太長，所以雖然機車不能騎上高速公路，但多數國人日常生活本來就不需要開上高速公路，因此日常通勤自然可以選擇騎機車。加上我們地處亞熱帶，冬天不會冷到下雪，很難冷到讓民眾不能期機車非要開車，加上騎機車既可避免塞車，又比較容易停車，因此騎機車的國人當然遠多於開汽車者。

美國人口密度每平方公里才36人，國土面積則是我們的273倍，人家當然比較需要汽車，柯文哲拿地廣人稀又會下雪的外國跟台北比，當然會覺得台北機車太多了，但這不是台北市民的錯，難道柯文哲希望台北跟中國大陸許多城市一樣，禁止摩托車，搞到路上充斥著只坐著一人、兩人的私人汽車，讓塞車問題更嚴重嗎？

本來隨著少子化現象日益顯著，單人或兩人家庭越來越普遍，民眾購買汽車的必要性也在降低，但如果進一步打壓機車，結果是否會導致部分民眾乾脆選擇買乘坐起來更舒服的汽車，導致塞車問題惡化呢？所以這種發言顯示柯市長的思慮欠周，不分辨國情差異就胡亂類比。

就衝擊而言，雖然目前提出的方案是一天頂多只收費一次共20元，聽起來不是很大的金額。問題是柯文哲忽視了一個重點，台北市多數的房子本身都沒有提供機車停車位，不僅許多舊房子沒有，新房子除了大坪數多的豪宅外，很多也只有比較好賣錢的汽車位而沒有機車位。這導致民眾必須把自己的機車停在路邊的停車格內。這意味著就算民眾不騎，每天還是要交那20元，一個月下來就是600元，除非把車賣掉或報廢。

對柯文哲這種以前在台大醫院當醫生時，月薪30萬的人而言，6百元當然是不足為道的小錢，但對月薪3萬的民眾而言，就是薪水的2%，對於月薪兩三萬的市井小民而言，跟柯市長不同，她們每個月已經有一半的錢需要花在房租或房貸上，剩下的錢只好能省一元是一元，除了有幸可以走路或騎單車就能上班者之外，機車已經是最便宜的交通工具，結果柯市長還要拿他們開刀，情何以堪？這顯示柯文哲缺乏對基層民眾的同理心，以自己的情況認為多花這些錢不算甚麼。

柯文哲還宣稱必須雙頭並進，一方面加強公共運輸，一方面做好機車管理。問題是他真的做到前者了嗎？台北捷運在郝龍斌市長任內，從2008年到2014年，7年間每年都有新通車的站點或路線，但柯市長第一任四年內，只有在2015年多通了一個頂埔站。換句話說在柯市長任內，台北捷運並沒有變得更便利。舉例來說，搭捷運從松山站到南港站，需要轉一次車，30分鐘才能到達，可是騎機車因為沒有捷運路線繞來繞去問題，只要7分鐘就可以到了。

柯市長或許自己體力好，所以雖然工時冗長睡眠不足，卻不以為意，但他不知道很多基層勞工成天加班，一天工作十幾個小時已經很累了，能早一點回到家，或是稍微多睡一點晚一點起床上班，是他們微薄的願望，但這樣的願望，卻被他們選出來的市長在公共運輸還沒有大幅改善前，就殘忍的強行破碎了。而這對於本身家住捷運東門站附近，不管從前去台大醫院，或如今去市政府上班，搭捷運都不會比騎車慢太多的柯市長而言，是很難感受的。

不從時間看，從金錢的角度看，柯文哲也沒有加強公共運輸，給了機車族好的替代方案。雖然有了1280元捷運公車吃到飽月票，但台北市面積很小，從東邊的捷運南港站到西邊的捷運西門站也才10公里距離，機車騎一公里油錢花不到1元，機油或輪胎等更換也不是天天發生的事，考量進去後，騎一公里的成本還是頂多1元，這樣就算是一天來回也才花20元，如果是搭捷運，持悠遊卡單趟24元，來回就48元，所以原本機車明顯更省。買1280元月票，除以30天，每天是42.67元，還是比騎機車貴2倍，這樣有甚麼誘因呢？

因此1280元月票，固然對於本來需要長距離搭乘捷運，或者一天搭捷運去好幾個地方的民眾而言很實用，但對機車族而言實在幫助不大。偏偏根據交通部「105年機車使用狀況調查報告」，台北市機車族平均一天騎15.3公里，新北市機車族一天平均騎14.1公里，大台北地區多數機車族騎乘距離不長，使用1280月票根本不划算。

因此柯市長可以說是在沒有改善大眾運輸工具的便利性(時間考量)和可負擔程度(票價考量)下，就直接用收費打壓的手段，間接迫使機車族不騎車，被迫花更多時間和更多前改用其他交通工具，而不是給她們更好的替代選項。反映出他話雖然常常說的好聽，但往往言過其實，根本沒有說到做到，說是要雙頭並進，其實對機車族來說，根本只有單方面的「管理」。人民需要的，是一個做事的市長，寧可要一個說了5分，但做了10分事情的市長，而不是一個說了10分，其實只做5分的市長。

(中時 )