崩潰！薯條一次只能吃6根？專家教「這樣吃」更好

2018年12月25日 00:50 中時電子報 林郁庭

薯條配沙拉真的比較健康嗎？一天只能吃六根薯條是真的嗎？（影/招名威教授/毒理專家 臉書提供）

炸得金黃酥脆的薯條，是許多人最愛的食物之一，但美國哈佛大學教授卻呼籲「薯條每次只能吃6根」以及「薯條配沙拉吃更健康」，論點卻引來網友的強烈反彈，笑稱應該沒人做得到。毒理專家招名威為此拍影片，認為薯條只吃6根「真的有點少」，他也提醒大家，薯條若是吃太多恐會致癌，而吃生菜沙拉前要洗乾淨，慎選沙拉醬，否則會成為腸胃道的負擔。

哈佛陳曾熙公共衛生學院（Harvard T.H. Chan School of Public Health）教授李姆（Eric Rimm）接受《紐約時報》採訪時稱薯條是「澱粉炸彈」，每週吃2～3次薯條的人，死亡率會比吃非油炸馬鈴薯的人高出許多，因此建議最好一次只能吃6根薯條，如果能夠再加上一份沙拉就更好了。

針對哈佛教授的說法，招名威拍影片吐槽，「如果要吃薯條要配沙拉一起吃的話，那就直接吃沙拉就好啦？」招名威先解釋吃馬鈴薯的優點：

1.鉀含量很高

「鉀」對於心臟來說是重要的營養元素，因此多吃可以維持心臟的健康。

2.富含膳食纖維

多吃馬鈴薯就可以預防便祕，或是幫助排泄變得更暢通。

3.高量維生素C

維生素C可以抗氧化，而且馬鈴薯吃多了，也可以幫助身體對抗PM2.5，是個好食物。

招名威強調，薯條經過油炸，也就是所謂的「人工產品」，所以裡面含有丙烯醯胺，吃多了以後會致癌，而在你還沒致癌之前會先「變笨」，因為丙烯醯胺也是一種神經毒。薯條吃太多也有可能會變成肝臟的負擔和損傷，因此薯條「適量就好」，但是若只如哈佛教授所說的6根「真的有點少」。

另外有關生菜沙拉，招名威說，生菜其實是一種非常健康的食材，但料理時需要注意「生菌數」，吃進身體裡成為腸胃道的負擔，造成拉肚子、發燒或是身體不舒服，因此吃生菜時，最好絕對清潔乾淨蔬菜，盡量別再隔餐使用。「沙拉醬」要慎選，否則就只能等著變胖。

(中時電子報)