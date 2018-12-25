小英選2020 綠區域立委恐剩個位數 林濁水：恐怖！

2018年12月25日 03:03 中時電子報 黃麗蓉

據綠媒最新國政民調，僅19.0％民眾認為蔡英文適合當下一屆總統，民進黨前立委林濁水甚至直言，若蔡英文選2020，民進黨的區域立委席位，將會恐怖地只剩下個位數！

《美麗島電子報》該份民調顯示，民進黨民眾認為賴清德適合當未來總統的高達77.7％，認同蔡英文的僅有51.2％，而整個泛綠民眾中，僅43.5％支持蔡英文選2020，一半都不到，卻有70.7％支持頼清德選總統。林濁水坦言，實際上為了確保執政，民進黨多數立委對2020大選的目標，早已從總統勝選轉移到確保立委不要輸太多。

再從2004年～2016年這4次大選來看，黨立委的得票率，都和總統得票率有著高度的連動關係，加上單一選區的選舉制度，對弱勢黨產生的殺傷力，幾乎是毀滅性的！像2016年選舉，民進黨以45.08％比38.71％，才贏國民黨6.37％，但區域立委居然以49比20大贏國民黨29席。

照前例，2020年選舉，立委和總統的得票率比例和支持度比例相當，而柯文哲不組黨，立委還是兩大黨之爭，即使賴清德當母雞，民進黨區域立委席位，可能比2016年國民黨的29席稍好，但若由蔡英文當落後國民黨朱立倫14％的母雞，民進黨的區域立委席位，恐將會恐怖地只剩下個位數！

(中時電子報)