12／25三大報頭條要聞

12／25三大報頭條要聞

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中時電子報
綜合報導

@中國時報

典禮移師愛河 規模前所未有 全台瘋高雄就職

●高雄市長韓國瑜今天正式上工，他再度宣示政治0分、經濟100分，要挽起袖子拚經濟，不過，還未見拚經濟成果，就已掀起高雄瘋就職潮，不但是攤商要發就職財，全市各飯店住房爆增3成，已到一房難求地步，夜市也湧入人潮。

不卡管了 教部終放手 管中閔任台大校長

●台大沒校長551天，終於有轉變！教育部長葉俊榮昨宣布，勉予同意聘任管中閔為台大校長，但台大必須在3個月內檢討遴選過程的瑕疵並對外說明，同時向教育部提交完整報告。至於管中閔何時上任，由台大自行決定。

清理戰場 卡管案認賠解套

●新聞透視卡了整整1年，賠掉2個教育部長的「卡管案」，在教育部長葉俊榮正式宣布「勉予同意管中閔擔任台大校長」後終告落幕。在九合一敗選後，蔡政府「認賠殺出」，就是希望能快速清理戰場，讓未來新內閣能夠重新起步。

政院切割 卓榮泰要追責任

●教育部長葉俊榮勉予同意管中閔就任台大校長，引發政治風暴，行政院祕書長卓榮泰昨在臉書貼文，說「平安夜宛如來了一場暴風雨」！他並說，葉俊榮不顧賴揆「審慎思考」的要求，執意逕辦、棄行政倫理不顧，令人遺憾；「必須查明事實、追究責任」！

@旺報

耶誕購物季 中國製造揚威國際

●中國製造的強大再度揚威全球耶誕購物季！尤其是今年跨境電商可說是笑呵呵，喜迎豐收季節。中國製造成為最大贏家，只要有中國製造，就是品質保證，買家就會買單，接單都接到手軟。這股跨境剁手購物狂潮，讓不少從事跨境電商的陸企驚喜連連，出貨版圖不僅有歐美成熟市場，現在連中東歐、非洲、東南亞等新興市場都捲入迷上中國製造的熱潮。

中國製造崛起 手機最具代表性

●中國製造經過改革開放40年的歷程，已非吳下阿蒙。過去中國製造飽受批評，只會模仿，不會創新。如今中國製造已由弱轉強，在全球市占規模已是全球第一，其中，國產手機品牌更是中國製造崛起的代表作，也反映出中國製造發展史的縮影，從默默無聞發跡，現在卻是令國際手機品牌所忌憚，彰顯出中國製造的實力已令外商膽寒。

21世紀爭霸戰 陸能源車跑贏全球

●在21世紀大國爭霸戰中，新能源汽車產業的競逐成為最關鍵的戰役，中國更是異軍突起，成為領頭羊。中國不僅將新能源汽車產業上升至國家戰略的地位，更是全方位採取鼓勵政策，加速新能源汽車的上路。金融大鱷、量子基金創辦人羅傑斯更是不諱言地表示，新能源、電動車等將成為21世紀最重要的產業，中國無疑地正在改變全球的版圖。

麻省理工：陸科研競爭力威脅美國

●最近《麻省理工科技評論》雜誌就中美科技創新進行評比，無論是從科研人才規模、科研投入資金、科技巨頭公司排名、專利申請數量、論文發表數量、行動支付規模等面向，中國的競爭力開始威脅到美國。再根據經濟合作與發展組織（OECD）預計，到2019年，中國的科研支出就將超越美國。

@工商時報

中產悲歌 年薪中位數僅47萬元

●行政院主計總處發布「106年薪資中位數及分布結果」顯示，以十等分位組分界點觀察，106年高薪族群的年薪是中產階級的2.32倍，為101年有資料以來最高，顯示中產階級與高薪族群的薪資差距趨於擴大，中產階級陷落的M型化趨勢更為嚴重，值得政府密切注意。

陸大規模降關稅 元旦啟動

●在中美貿易爭端波及產業存續與國內經濟成長下行的壓力下，中國大陸啟動近一年來第五次大規模降稅。大陸財政部昨（24）日宣布，明年元旦起，調降或取消包括新能源車鋰電池、多項先進設備等700多項商品的進口關稅。同時自2019年7月1日起，取消14項資訊技術產品進口暫定稅率。

誤導投資人… 美證交會首開罰機器人理財

●美國證交會（SEC）兩年前揚言將嚴加管制機器人理財顧問服務後，上周末首度對Wealthfront Advisers及Headgeable兩家公司開罰，理由是誤導客戶及內控不夠嚴格。兩家公司分別以25萬及8萬美元與證交會和解。

教育部「勉予同意」 台大 管校長來了

●台大沒校長551天，終於有轉變！教育部長葉俊榮昨（24）日宣布，勉予同意聘任管中閔為台大校長，但台大必須在3個月內檢討遴選過程的瑕疵並對外說明，同時向教育部提交完整報告。至於管中閔何時上任，由台大自行決定。

(中時電子報)

耶誕節小回溫 週四起一路冷到年…

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