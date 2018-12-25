NBA》詹皇失言被迫道歉 Nike股價重挫

湖人隊前鋒詹姆斯。（美聯社資料照）

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中時電子報

NBA網路聲量最大的詹姆斯(LeBron James)終於有碰壁的時候，他批評美國總統和NFL白人老闆像奴隸主也可以沒事，但是這回他碰上得罪不起的人，那就是猶太人。詹姆斯於IG上引用一句歌詞：「我們正在賺那些猶太鈔票，滿滿的猶太餐。」

大家知道猶太人很會賺錢，他們只佔美國人口1.4%，卻握有不成比例的財富，早年常被貼上奸商與市儈的標籤。他們吃猶太餐(教規允許的潔淨食物)，不喜歡看到聖誕節和耶穌，一度受到清教徒為主的美國人排擠。為了尊重他們，「聖誕快樂」(Merry Christmas)也逐漸變成了「假日快樂」(Happy Holidays)。

詹姆斯的失言立刻引來聯盟關切，現任老總席爾佛(Adam Silver)、前老總史騰(David Stern)都是猶太人，就連臉書執行長祖克伯(Mark Zuckerberg)也是猶太人。詹姆斯雖然厲害，但這些人哪一個他都得罪不起，因此他很乾脆地認錯。

詹姆斯刪文之後告訴ESPN：「我原本以為那是正面的用詞，如果我冒犯到任何人，我道歉。大家知道我有貼歌詞的習慣，我絕對無意冒犯任何人。」

就連一向對老詹友好的CNN也引言批評他：「不管詹姆斯怎麼看待這個詞，也無法改變人們把猶太人當成財奴的刻板印象。引用別人歌詞來表達意見，就可以避開責任嗎？我認為不能，特別是當你擁有4500萬追隨者的時候。」

聯盟最後沒有處罰詹姆斯，但隔天Nike股價重挫4.5%，創兩個月來最大跌幅。儘管股價是大環境影響，仍有人把帳算到詹姆斯頭上。詹姆斯也理解到自己不是無敵鐵金剛，社交網路上還是有一些族群(女權、LGBT、猶太人)能夠輕易解決他。

(中時電子報)

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