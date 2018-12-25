曝最關鍵兩點 她預言：再拖下去會變2020倒長廷！

駐日代表謝長廷。(中時資料照片)

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中時電子報
／綜合報導

我駐大阪辦事處前處長蘇啟誠輕生事件持續延燒，國民黨立委痛批駐日代表謝長廷不適格，要求謝下台。北市新科議員游淑慧稍早也提及現在最關鍵的兩個點，並表示「不需要躲在日本做庇護，堂堂正正返台說明並負責下台，再拖下去，會變成2020倒長廷」。

蘇啟誠的遺孀日前發出聲明，強調蘇啟誠沒有憂鬱症，遺書也未提假新聞造成他的壓力，而是在完成上級交代的檢討報書後，在開會前一天，表明「不想受到羞辱」，以死明志。

此外，蘇啟誠遺孀說遺書只有家屬看過，游淑慧日前曾質疑「謝長廷看的遺書從哪來的？」她稍早再度發文指出，關於「遺書」的報導，第一時間只有NHK提到，而且引用的是「相關人士」透露，因此游「合理的懷疑：當時是不是就是你們主動向NHK錯誤洩漏遺書內容？」

游提及現在最關鍵的兩個點，包括一、NHK也該出來說明，當時告知遺書內容的，是日本警方？還是「台灣官方」。二、蘇前處長過世的前一晚，到底有沒有跟謝長廷通過電話？

她說謝到現在還張牙舞爪、傲慢粗暴，唯獨至今不敢回應這個問題？那一晚到底有沒有通過電話？說了些什麼？如果有這通電話，為什麼隱匿到現在？游要謝長廷不必再詭辯，從頭到尾只見他在胡扯，狂嘴遺書和公道，「乾脆做一個民調，看看相信你的人有多少？」游說若小英不敢動、吳釗燮管不動，就讓台灣人民來動謝長廷、管謝長廷。

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文章來源：游淑慧 港湖加游臉書

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