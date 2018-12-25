劍橋研究長壽秘訣：有這4大生活習慣 多活14年

2018年12月25日 08:19 中時電子報 莊楚雯

不想太早死是每個人心中的願望！內政部統計，台灣人平均壽命已突破80.2歲，男性平均77.01歲、女性83.62歲。英國劍橋大學研究發現，要想活得長壽又健康，秘訣在於4種生活習慣的養成，死亡率是沒有這些習慣的四分之一，數據顯示他們能延長14年壽命。

據《Dr.南雲吉則的乳癌百話》寫道，英國劍橋大學持續多年研究45至79歲之間的兩萬人生活習慣，發現每天適度運動三十分鐘、蔬菜和水果一天攝取五個拳頭大的份量、不吸菸、適度控制飲酒，保持這4種習慣的人，可多活十四年的壽命。

1.天天適度運動三十分鐘：如果沒時間運動，可以從改變習慣開始，例如能走路到目的地就不坐車，搭捷運或公車時保持站立，坐下時不靠在椅背上。

2.蔬菜水果一天攝取五個拳頭大份量：像是水果連皮吃下肚、只留種子不吃，蔬菜則是葉、皮、根全部吃，不挑食。

3.不吸菸：不只要節制吸菸，而是禁止吸菸。

4.適度控制飲酒：有研究顯示，一輩子可攝取的酒精容許量，男生500公斤、女生250公斤。如果一天喝一瓶750cc的紅酒，約0.1公斤的酒精，大概喝13.7年就到極限了，再喝下去就會開始肝硬化。因此，提醒自己每次飲酒「不要超過兩杯」，才是最理想的狀況。

(中時電子報)