獨家》又有國際牌酒店新開張 台北中山逸林酒店一手報導

2018年12月25日 08:39 工商 姚舜

台北中山逸林酒店的裝置藝術中，有用不同媒材製作的蝴蝶與花卉。（圖／姚舜）

台北中山逸林酒店公共空間以各種傳統壓花玻璃結合龍山寺剪影，傳遞台北城印象。（圖／姚舜）

台北中山逸林酒店有106間客房，4種房型的裝潢設計皆很舒適。（圖／姚舜）

台北中山逸林酒店的客房坪數自10坪至18坪不等，106間客房中有39間屬雙床房型。（圖／姚舜）

台北中山逸林酒店客房洗臉台皆配備有獨立化妝鏡子。（圖／姚舜）

台北中山逸林酒店每間客房皆配備有免治馬桶與獨立浴缸。（圖／姚舜）

台北中山逸林酒店有些位在高樓層的客房，可以眺望台北車站或台北101。（圖／姚舜）

台北中山逸林酒店衛浴備品用的是知名的瑰珀翠（Crabtree ＆ Evelyn)品牌。（圖／姚舜）

台北中山逸林酒店每間客房皆配備有快煮壺和膠囊咖啡機。（圖／姚舜）

為提供國際商旅最便捷旅宿服務品質，台北中山逸林酒店客房衣廚中皆備有私人保險箱，以及熨斗和燙衣板。（圖／姚舜）

位在酒店2樓的全日餐廳「Alley麗」，入口裝潢很雅緻。（圖／姚舜）

台北中山逸林酒店2樓「Alley麗」全日餐廳，有一戶外花園露台，可提供客人休憩。（圖／姚舜）

希爾頓逸林酒店（Double Tree by Hilton)是希爾頓集團旗下品牌，希爾頓會員下榻台北中山逸林酒店自然可以在「Hilton Honors」會員忠誠獎勵計畫中累積點數積分。（圖／姚舜）

每一位入住希爾頓逸林酒店的客人，在辦理Check in時都會得到一份熱呼呼飄香出爐的巧克力餅乾。（圖／姚舜）

台北中山逸林酒店的Check In櫃台後方，下面「暗藏」了一個保溫烤箱，客人辦理入住時櫃檯服務人員就會從中拿出巧克力脆餅為客人「接風」。（圖／姚舜）

台北中山逸林酒店的套房有18坪，房內有獨立客廳與臥室。（圖／姚舜）

希爾頓逸林酒店目前在全球共有超過540家據點，如今此一酒店品牌正式插旗台北中山區。（圖／姚舜）

位在台北市中山北路一段與七條通交口的台北中山逸林酒店，是台北市最新的「國際牌」酒店，樓高14層、有106間客房。（圖／姚舜）

台北中山逸林酒店總經理吳維寧（左2)表示，酒店開業後首年平均房價目標希望超過6000元。（圖／姚舜）

台北又有「國際牌」酒店新開張！趕在跨年倒數之前，九昱建設投資興建並委由希爾頓集團經營管理的「台北中山逸林酒店」（Double Tree by Hilton Taipei Zhongshan）將於12月28日正式開業，這是九昱建設繼「中山雅樂軒」之後，在台北投資的第二家國際連鎖酒店，也是希爾頓集團旗下「希爾頓逸林酒店」品牌首次進軍台灣，更是繼「台北新板希爾頓酒店」之後，希爾頓集團在台經營管理的第二酒店。

此外，台北中山逸林酒店灣，也是繼台北晶華酒店、台北老爺、大倉久和與中山雅樂軒之後，台北市中山區的第5家國際連鎖酒店品牌，新飯店正式開業後，台北市中山區本土 、日系與歐美酒店品牌搶客大戰勢所難免。而喜歡住飯店的「飯店控」則可以體驗台北最新國際連鎖酒店的魅力。

「希爾頓逸林酒店」是希爾頓集團旗下15個酒店品牌中發展之最快速的酒店品牌，目前在全球六大洲有超過540家連鎖據點，其中在大陸就超過200家。而「希爾頓逸林酒店」 也是一提供Full Service完整服務體驗的酒店品牌，所以在希爾頓集團品牌家族成員中，「希爾頓逸林酒店」被定位為與「希爾頓酒店」屬同一等級。如今此一酒店品牌以較小的精品酒店（Boutique Hotel)量體規模插旗台北市，在希爾頓逸林酒店系統中具有高度指標意義，當然也備受「酒店發燒友」或「旅館老饕」的關注與期待。

台北中林逸林酒店位在位在台北市中山北路一段與「七條通」交叉口，坐擁條通商圈優勢地利，距台北當代藝術館、誠品生活南西店、新光三越南西館、台北光點等知名景點皆步行可達，離捷運中山站更僅有350公尺，無論是商務旅客或觀光度假的休旅客人都非常方便。

樓高14層、建築外觀很Slim Fit而顯得俐落的台北中山逸林酒店，有106間客房、4種房型，客房坪數自10坪起跳至18坪不等，其中有雙床的房型有39間，可滿足結伴與家庭旅遊的旅宿需求。每間客房皆配備有膠囊咖啡機快煮壺、電熨斗與燙衣板、圓形工作檯書桌（可當餐桌使用），所有客房衛沾皆採乾濕分離設計，且全部配置免治馬桶與獨立浴缸。沐浴備品則使用瑰珀翠（Crabtree & Evelyn），洗臉檯則配置有化妝鏡。

台北中山逸林酒店有些房型擁有陽台，且是大露台，在寸土寸金的台北都會這絕對是一種奢侈。此外，酒店中有些高樓層客房能遠眺台北101或是欣賞「天下第一站」台北火車站的站前景觀，使得來台北市跨年的旅客又多了一新選擇。

全球的希爾頓逸林酒店一年至少送出100萬片的「溫熱巧克力餅乾」（Warm DoubleTree Cookie)！這是希爾頓逸林酒店的禮待客人的溫韾與貼心服務一環，所有客人在辦理人住時都都會得到溫熱的巧克力餅乾，感受甜蜜且溫暖的歡迎。

這項獨特的迎賓方式源自於1986年，起初是為賓客開夜床（Turn Down Service）時所提供的服務，1995年酒店將這項禮遇改由櫃台作為迎賓禮遇，用溫熱的巧克力餅乾迎接每位賓客，至今已超過30年的歷史。餅乾源自希爾頓逸林的獨家秘方，每一塊餅乾都必須包含20顆的巧克力豆，確保賓客在全球的希爾頓逸林酒店都能吃到同樣美味的巧克力餅乾，過去30年全球酒店已送出超過4億2千萬片的餅乾了。

台北中山逸林酒店館內餐飲包括1樓的「La Salle森」大廳酒吧，命名呼應中山北路綠意和林森商圈。2樓的「「Alley麗」全日餐廳，命名則呼應「條通」並內蘊「巷仔內」的意涵。空間設計集結酒店欲傳達的自然、文化元素，以銀杏作為設計與視覺主角，舉凡從屏風、天花板的設計，到水晶玻璃品燈都是表現銀杏意象。

作為希爾頓集團旗下酒店品牌，台北中山逸林酒店的客人可以享有希爾頓集團忠誠會員獎勵計畫「希爾頓榮譽客會」（Hilton Honors）的禮遇 。中山逸林酒店總經理吳維寧表示，酒店開業後將全力爭取更多希爾頓榮譽客會會員入住，同時積極利用希爾頓逸林品牌來爭取歐美、日本商務旅客。吳維寧並表示，台北中山逸林酒店營運第一年的目標平均住房率為6成，平均房價落在6000-7000元間，在台北中山區，這樣的營運目標展現了強烈的「領航」雄心與企圖。

台北中山逸林酒店為慶祝正式開業，希爾頓榮譽客會會員自 2019 年 1 月 10 日到2019年7月31日前，預訂並完成入住，每房晚可獲贈1,000 獎勵積分，入住房晚與加贈積分數無上限限制。

(工商 )