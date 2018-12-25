台大自主聯盟：支持葉俊榮決定

2018年12月25日 08:42 旺報 簡立欣

台大自主聯盟25日早上發出對葉俊榮部長12月24日談話的正式聲明，除了支持葉俊榮的決定，也向台大遴委會、校長當選人管中閔以及代理校長郭大維致敬，並強調未來台灣不論誰執政，若再以政治手段干涉大學自主丶學術自由，「都將是我們奮起撻伐的對象。」聲明全文如下：

一，台大自主聯盟是由一群認同大學自主的台大師生員工及校友組成，以捍衛台大的大學自主丶學術自由為目標。

二，我們對於葉部長宣示將依法完成台大新校長聘任程序，表示支持與歡迎；對於由陳維昭前校長主持之遴選委員會全體委員一年多來的辛勞，給予最大的肯定和感謝。

三，我們尤其對於台大校長遴選委員會丶校長當選人管中閔院士和郭代校長領導的學校團隊，在過去近一年飽受攻訐污衊時，能堅持原則丶捍衛大學自主和台大校譽，表達最大的敬意。

四，我們不能認同葉部長關於所謂台大校長遴選程序爭議的曲解，因為：

（一）葉部長上任至今，都未曾清楚說明，他所謂的程序瑕疵丶要求補正檢討的法條依據為何；

（二）關於所謂台大校長遴選程序的法律爭議，早有釋疑，可參閱在前大法官廖義男教授主持之行政法學會研討會上發表，然後刊於2018年5月28日發行的台灣法學雜誌344期之五篇學術論文全文，計七萬餘字。

五，我們對於全國各校院師生校友丶媒體朋友丶各界人士，在過去近一年給予台大自主運動的支持，表達最大的謝意。我們尤其特別感謝來自海內外台大校友的積極支援和鼓勵。

六，我們將與認同這個目標的各大學院校師生員工校友攜手，繼續奮鬥。未來台灣不論誰執政，若再以政治手段不當干涉大學自主丶學術自由，不分黨派，都將是我們奮起撻伐的對象。

(旺報 )